Свадьбу Моргенштерна срежиссировал украинец Олег Боднарчук

Олег Боднарчук выступил режиссером свадьбы Моргенштерна / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk, instagram.com/influesii

Эпичную свадьбу Моргенштерна, которую еще будут долго обсуждать, было явно непросто организовать и одна лишь команда рэпера тут бы не справилась. Как оказалось, здесь была привлечена "рука мастера" – украинского режиссера Олега Боднарчука, который сотрудничал с Киркоровым, Пугачевой, Лободой и другими звездами эстрады.

Telegram-каналу "Культурная Прачечная" Олег Боднарчук подтвердил, что действительно срежиссировал свадьбу Моргенштерна. Да и сам режиссер "засветился" на видео с мероприятия.

Олег Боднарчук был режиссером свадьбы Моргенштерна / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk, instagram.com/stories/mihazhilenkov

В своем Instagram-аккаунте Олег Боднарчук опубликовал видео, снятое в разгар свадьбы.

Что известно о свадьбе Моргенштерна?

Главное торжество состоялось на огромном теплоходе, который встречал гостей на набережной возле Москва-Сити. Там Дилару и Моргенштерна встретили цыгане с песнями и танцами, после чего молодожены съели каравай, запустили голубей в небо и вместе с гостями сели на теплоход. Среди приглашенных были Настя Ивлеева, Даня Милохин, Ксения Собчак, которая выступила тамадой и другие звезды.

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