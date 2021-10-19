Що Лобода виключила зі свого раціону, щоб виглядати на всі 100%

LOBODA заговорила про особисте життя / Фото: instagram.com/lobodaofficial

18 жовтня відома виконавиця Світлана Лобода відсвяткувала день народження , їй виповнилося 39 років. Багато шанувальників співачки постійно відзначають її доглянуту зовнішність і струнку фігуру – відразу видно, що зірка ретельно стежить за собою. Причиною таких результатів Світлана називає обмеження в їжі – вже кілька років вона не їсть шкідливі продукти.

Протягом останніх двох років я просто прийняла для себе рішення, що для того, щоб я завжди відчувала себе здоровою і моя шкіра була красива, виключила з раціону глютен, цукор і лактозу, – ділиться Лобода.

Але, за словами артистки, бажання з'їсти чогось смачного і шкідливого час від часу з'являється:

Реклама

Важкувато, іноді дуже хочеться піцу. Піцу я люблю з тоненьким хлібцем, але не дозволяю собі зараз, – розповіла співачка.

Заради стрункої фігури Світлана Лобода обмежує себе в їжі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Підтримувати наявність корисних продуктів в раціоні Світлані нескладно, адже вона любить проводити час з доньками не в модних бутиках, а займаючись садівництвом. Тому в її холодильнику завжди є соковиті овочі з власної домашньої грядки:

Ми займаємося тим, що вирощуємо огірки, помідори, зараз ще морква у нас була і ягоди, – ділиться зірка.

Результат таких старань – приголомшлива фігура Світлани Лободи, яку вона постійно демонструє на сцені.

Реклама

Дивіться повний сюжет про Світлану Лободу:

Читайте по темі: