Що Лобода виключила зі свого раціону, щоб виглядати на всі 100%

LOBODA заговорила про особисте життя / Фото: instagram.com/lobodaofficial
18 жовтня відома виконавиця Світлана Лобода відсвяткувала день народження , їй виповнилося 39 років. Багато шанувальників співачки постійно відзначають її доглянуту зовнішність і струнку фігуру – відразу видно, що зірка ретельно стежить за собою. Причиною таких результатів Світлана називає обмеження в їжі – вже кілька років вона не їсть шкідливі продукти.
Протягом останніх двох років я просто прийняла для себе рішення, що для того, щоб я завжди відчувала себе здоровою і моя шкіра була красива, виключила з раціону глютен, цукор і лактозу, – ділиться Лобода.
Але, за словами артистки, бажання з'їсти чогось смачного і шкідливого час від часу з'являється:
Важкувато, іноді дуже хочеться піцу. Піцу я люблю з тоненьким хлібцем, але не дозволяю собі зараз, – розповіла співачка.
Підтримувати наявність корисних продуктів в раціоні Світлані нескладно, адже вона любить проводити час з доньками не в модних бутиках, а займаючись садівництвом. Тому в її холодильнику завжди є соковиті овочі з власної домашньої грядки:
Ми займаємося тим, що вирощуємо огірки, помідори, зараз ще морква у нас була і ягоди, – ділиться зірка.
Результат таких старань – приголомшлива фігура Світлани Лободи, яку вона постійно демонструє на сцені.
Дивіться повний сюжет про Світлану Лободу:
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