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Світлана Лобода вразила ідеальною фігурою в бікіні: У чому секрет?

Інна Петрова
11 вересня, 08:35
Співачка не хоче відпускати літо і публікує в соцмережі світлини з відпочинку. На нових фото Лобода позує в ідеальному купальнику на тлі скелі – дивіться, як вона виглядає завдяки регулярним заняттям спортом

Світлана Лобода показала струнку фігуру в купальнику / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода, яка переїхала жити до Європи, обрала купальник анімалістичного принту – він майже ніколи не виходить з моди. Це ідеальний варіант як для суцільної моделі, так і для бікіні, як у співачки.

А як пройшло ваше літо? – запитала у фоловерів Лобода, що стоїть на фото в повний зріст і демонструє всі переваги своєї фігури.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

У коментарях підписники артистки засипали її компліментами і запитаннями про фігуру – LOBODA відповіла, що не вживає цукор, глютен і лактозу:

  • "Це нереально красиво"
  • "Як можна бути такою божевільно-красивою"

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

  • "Світланка, ви така струнка, поділіться дієтою"

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

  • "Троппикана-женщина, горяча и бешена"
  • "Фігура – вогонь, мотиватор для багатьох"

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода займається спортом навіть коли немає можливості піти в зал. Співачка часто демонструє в Instastories свої заняття в готелі перед концертом, а ще вона дотримується дієти.

Про найгарячіші фігури шоу-бізнесу дивіться в сюжеті:

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