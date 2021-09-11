Светлана Лобода впечатлила идеальной фигурой в бикини: В чем секрет?

Светлана Лобода показала стройную фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Светлана Лобода, которая переехала жить в Европу, выбрала купальник анималистичного принта – он почти никогда не выходит из моды. Это идеальный вариант как для сдельной модели, так и для бикини, как у певицы.
А как прошло ваше лето? – спросила у фолловеров Лобода, стоящая на фото в полный рост и демонстрирующая все достоинства своей фигуры.
Чтобы посмотреть все фото, свайпафте влево:
В комментариях подписчики артистки засыпали ее комплиментами и вопросами о фигуре – LOBODA ответила, что не употребляет сахар, глютен и лактозу:
- "Это нереально красиво"
- "Как можно быть такой сумасшедше-красивой"
- "Светочка, вы такая стройная, поделитесь диетой"
- "Тропикана-женщина, горяча и бешена"
- "Фигура – огонь, мотиватор для многих"