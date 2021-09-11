Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Звезды Украинские

Светлана Лобода впечатлила идеальной фигурой в бикини: В чем секрет?

Инна Петрова
11 сентября, 08:35
Певица не хочет отпускать лето и публикует в соцсети снимки с отдыха. На новых фото Лобода позирует в идеальном купальнике на фоне скалы – смотрите, как она выглядит благодаря регулярным занятиям спортом

Светлана Лобода показала стройную фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода, которая переехала жить в Европу, выбрала купальник анималистичного принта – он почти никогда не выходит из моды. Это идеальный вариант как для сдельной модели, так и для бикини, как у певицы.

А как прошло ваше лето? – спросила у фолловеров Лобода, стоящая на фото в полный рост и демонстрирующая все достоинства своей фигуры.

Чтобы посмотреть все фото, свайпафте влево:

В комментариях подписчики артистки засыпали ее комплиментами и вопросами о фигуре – LOBODA ответила, что не употребляет сахар, глютен и лактозу:

  • "Это нереально красиво"
  • "Как можно быть такой сумасшедше-красивой"

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

  • "Светочка, вы такая стройная, поделитесь диетой"

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

  • "Тропикана-женщина, горяча и бешена"
  • "Фигура – огонь, мотиватор для многих"

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Реклама