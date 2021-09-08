Дочка Лободи вчиться в тій же школі, що і діти Пугачової

Старша дочка Світлани Лободи Євангеліна в цьому році перейшла в нову школу. Дівчинка тепер вчиться в приватній школі, в якій навчання ведеться двома мовами

Дочка Світлани Лободи тепер вчитися у Першій московській гімназії / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Цього року Евангелина пішла в п'ятий клас. Дочка Лободи тепер вчиться у Першій московській гімназії. У цю ж школу ходять діти Максима Галкіна і Алли Пугачової . Як зізналася Лобода, саме Галкін порадив їй цей навчальний заклад.

Я прилетіла на один день, щоб відвести дочку в п'ятий клас. Ми живемо за кордоном. Евочка ходитиме сюди. Максим сказав, що школа дуже хороша. Єва буде жити з бабусею, а я буду прилітати відвідувати їх, – розповів співачка в програмі "Ти не повіриш".

/ Фото: instagram.com/lobodaofficial

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Вартість навчання більше мільйона рублів на рік (364 тисячі гривень) . Місяць перебування однієї дитини в престижній школі коштує 160 тисяч рублів (58 179 гривень).

Частину предметів у Першій московській гімназії викладають на двох мовах – російською та англійською.

Нагадаємо, Лобода народила Евангеліну від хореографа Андрія Царя. Також артистка виховує доньку Тільду.

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Раніше Світлана Лобода розповідала, що вона переїхала жити до Європи, щоб позбавити їх від підвищеної уваги громадськості.

Чому Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон 2020" – дивіться в сюжеті:

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