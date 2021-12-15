"Своє майбутнє я бачу в сім'ї": Злата Огнєвіч розповіла про свої головні принципи у відносинах

Злата Огневич зізналася, що мріє про дітей / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч давно асоціюється у глядачів каналу "Україна" з яскравим та неймовірно талановитим Сонцем, адже саме під цією маскою артистка здобула перемогу у шоу "Маска". А що вона вважає головним у особистих стосунках?

Нещодавно співачка зізналася, що після закінчення проекту "Холостячка" вона вже ніколи не буде колишньою .

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У відносинах дуже важливий діалог, уміння слухати та чути. Чи не підлаштовуватися друг під одного, не замовчувати внутрішні проблеми, а озвучувати їх. Треба говорити про свої відчуття, емоції, про те, що тебе непокоїть" – поділилася співачка Злата Огнєвіч за лаштунками шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

Артистка зізнається, що зараз серйозно замислюється над майбутнім і вже бачить свою ідеальну картинку життя.

Своє майбутнє я бачу у сім'ї, у дітках. Мрію бачити, як вони бігають навколо ялинки і розпитують мене: "Мамо, що ти нам подаруєш?" Мрію зустрічати Новий рік у родинному колі. Тож найкращі часи – попереду! – Коментує Злата Огнєвіч на знімальному майданчику каналу "Україна".

Шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна" об'єднає найпопулярніших артистів країни. У святкову ніч допомагати постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під Масками будуть їхні колеги – зіркові гості, серед яких співачки Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, SLAVA Міша Романова, Анна Трінчер, Асія Ахат, Lida Lee, співаки Павло Зібров, Олег Скрипка, Діма Коляденко, Петро Чорний, Gena VITER та Іво Бобул, актори Дар'я Трегубова та Павло Костіцин, супермодель Алла Костромічева, фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук, лідер гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, учасники гурту "ТНМК" Фагот та Фоззі, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковський, шоумен JULIK, а також улюблені ведучі каналу "Україна" – Лілія Ребрик, Ганна Панова, Олег Панюта, Олена Вінницька, Григорій Герман, Віталій Шкільний, Максим Сікора, Юлія Галушка та ХАС.

Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска на каналі "Україна" 31 грудня о 20:00!

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