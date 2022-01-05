Син Єлизавети II може залишитися без титулу та почестей через секс-скандал 20-річної давності: пояснюємо, що відбувається

Принца Ендрю може чекати "внутрішнє вигнання" через секс-скандал. / Фото: Getty Images

Наприкінці літа 2021 року американка Вірджинія Джуффре подала до суду на середнього сина королеви Єлизавети ІІ. Жінка звинувачує принца у сексуальному насильстві, яке він вчиняв щодо неї 20 років тому, коли їй було лише 17 років. Сам ж Ендрю не визнає своєї провини, а його адвокати заявили, що позов не є обгрунтованим. Водночас у королівській родині таку інформацію жодного разу так і не коментували.

У цій резонансній справі також фігурують ще два імені – покійний фінансист Джеффрі Епштейн та його подруга, світська левиця Гіслейн Максвелл. Їх Вірджинія звинувачувала в сексуальній експлуатації.

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Джеффрі Епштейн та Гіслейн Максвелл. / Фото: Getty Images

Принц Ендрю знав, що займався сексом з неповнолітньою

Джуффре зізнавалась, що у 2000-х їй доводилося надавати сексуальні послуги друзям Епштейна. Серед них були були багаті бізнесмени, вчені та інші відомі й заможні люди. Також американка стверджує, що серед них був і принц Ендрю, який товаришув з Епштейном.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

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За словами Вірджинії, герцог Йоркський тричі піддавав її сексуальному насильству. Водночас бізнесмен змушував американку вступати в статевий зв'язок з сином королеви проти її волі. Як стверджує американка, принц знав, що вона неповнолітня.

Як розповідала раніше постраждала, Епштейн привіз її в Лондон в березні 2001 року, коли їй було 17 років. Її поселили в будинку, який належав Максвелл. Там дівчину вперше представили принцу і веліли піти з ним у спальню.

Це було огидно. Він не був злим, але він встав, сказав дякую і вийшов, а я сиділа на ліжку, перелякана і збентежена, відчувала себе брудною. Мені довелося встати і прийняти душ. Наступного дня Гіслейн сказала мені, що я виконала хорошу роботу і зробила його по-справжньому щасливим, – пригадувала жінка.

За словами Джуффре, вона не могла повірити, що над нею "поглумився член королівської родини".

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Також вона стверджувала, що пізніше ще двічі займалася з Ендрю сексом: в особняку Епштейна в Нью-Йорку і в його бунгало на острові, де, за словами Вірджинії, проходили оргії. Але сам принц Ендрю відкидає ці звинувачення.

Угода Вірджинії та Епштейна про "мовчання"

Відомо, що у 2009 році американка уклала угоду з Епштейном. Саме цей документ може стати ключовим під час розгляду цивільного позову Джуффре проти принца Ендрю, якого вона називає співучасником злочинів бізнесмена.

Згідно з угодою, Джуффре отримує 500 тисяч доларів в обмін на припинення розгляду її позову проти Епштейна. Також в угоді написано, що жінка відмовляється від позовів щодо "потенційних відповідачів", із якими пов'язаний фінансист.

Ба більше, у документі повідомляється, що Вірджинія відмовляється від претензій до Епштейна та "будь-якої фізичної або юридичної особи, яка може бути включена в позов як потенційний відповідач".

Втім, представники принца Ендрю кажуть, що ця угода означає, що позов Джуффре є неправомірним, оскільки вона погодилася не подавати до суду на людей, пов'язаних із Епштейном. Вони розраховують, що через цей документ розгляд позову припинять.

Епштейн домовився про відмову від претензій, наполягаючи на тому, щоб документ стосувався абсолютно всіх, кого Джуффре може звинуватити у майбутніх позовах, обґрунтовано чи ні, – сказав представник принца.

Натомість адвокати Джуффре вважають, що документ не має відношення до справи Епштейна і наполягають на розгляді справи, що стосується королівської особи.

Масквелл визнали винною у розбещенні малолітніх

Наприкінці грудня суд визнав винною британську світську левицю Гіслейн Максвелл у залученні неповнолітніх дівчат у протизаконні сексуальні зв'язки. 60-річну подругу Епштейна звинувачували в тому, що вона з 1994 до 2004 року постачала дівчат бізнесмену, який займався сексуальними іграми з ними сам і пропонував їх своїм товаришам! Тепер Максвелл загрожує до 80 років в'язниці - це залежить від рішення присяжних.

Що ж буде з принцом Ендрю

Хоч член королівської родини не визнає своєї провини і його адвокати намагаються вирішити справу з американкою, однак судові розгляди тривають і принца можуть покарати. Так, сина Єлизавети II можуть попросити припинити використовувати титул Його Високості, якщо він програє в американському судді цю справу.

/ Фото: Getty Images

Окрім того, герцога Йоркського можуть попросити припинити співпрацю з благодійними організаціями, що залишаються під його патронажем. А ще у Букінгемьському палаці обговорюють ідею – відправити Ендрю у форму "внутрішнього вигнання".

Так як син королеви не чиновник, то його не можна відправити у відставку. Тому найвірогідніше рішення, яке зможе ухвалити королівська родина – попросять Ендрю відмовитись від титулу на певний час.

Це може буде схоже на ситуацію, що сталась з герцогом та герцогинею Сассекськими. Так, їх після припинення королівських обов'язків не позбавили титулів, а лише попросили не використовувати їх.

Сина Єлизавети II принца Ендрю звинуватили в зґвалтуванні, йому загрожує суд / Фото: Getty Images

Як стверджує інсайдер, Ендрю продовжує залишатися патроном величезної кількості благодійних організацій і це має припинитися, щоб захистити монархію та репутацію королеви у разі програшу герцога Йоркського у суді.

Він не може виїхати за кордон через ризик екстрадиції, тому буде потрібний якийсь варіант внутрішнього вигнання. Йому також доведеться скоротити витрати на життя, - каже джерело при палаці.

До речі, восени стало відомо, що принц Ендрю вирішив продати свою нерухомість на гірськолижному курорті Верб’є в Південній Швейцарії. Королівські експерти вважають, що у випадку принца те, що у нього не буде жодної нерухомості – плюс. Адже невідомо, чим закінчаться секс-скандал навколо сина королеви.