Син онкохворої Анастасії Заворотнюк страждає невиліковною хворобою

Син Анастасії Заворотнюк розповів про проблеми зі здоров'ям / Фото: Колаж: Сьогодні

Анастасія Заворотнюк вже четвертий рік бореться з найагресивнішою формою пухлини мозку. Артистка зовсім не з'являється на публіці. Вона живе у своєму заміському будинку. А доглядає за зіркою її чоловік Петро Чернишов, який намагається уникати розмов про хвору дружину. Найчастіше ділиться подробицями про стан здоров'я акторки її 26-річна донька Анна.

Дівчина зізнавалась, що хвороба мами вплинула на її моральний стан і вона змушена була звертатись до психолога. Як з'ясувалось, у сина акторки Майкла Стрюкова також не все добре зі здоров'ям.

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Так, 21-річний спадкоємець Анастасї Заворотнюк страждає від тремора рук, повідомляє "КП". Сам хлопець навіть не може припустити, звідки у нього взялись такі проблеми.

Відомо, що Майкл будує кар'єру музиканта – він грає на гітарі. Тому такий недуг може дещо заважати йому у цій справі.

Для гітариста так собі фіча (особливість, – Ред), а для блек-металіста краще не придумаєш, – жартома сказав син Заворотнюк.

Нагадаємо, у Анастасії Заворотнюк є троє дітей – донька Анна та син Майкл від бізнесмена Дмитра Стрюкова та донька Міла від Петра Чернишова.

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Раніше ми детально писали про те, як зараз виглядає та чим займається Майкл Стрюков.

Нещодавно близька подруга тяжкохворої Заворотнюк розповіла нові подробиці про стан акторки.