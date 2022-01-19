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Хворій на рак Анастасії Заворотнюк стало гірше – нові подробиці стану здоров'я акторки

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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19 січня, 12:12
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Зірка "Моєї прекрасної няні" вже як три роки бореться із раком мозку останньої стадії. Днями донька акторки вийшла на зв'язок та розкрила правду про стан мами
Донька Анастасії Заворотнюк вперше за тривалий час розповіла про стан матері.
Донька Анастасії Заворотнюк вперше за тривалий час розповіла про стан матері. / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Нещодавно Анна Заворотнюк, яка у січні відсвяткувала 26-річчя, зізналася у Мережі, що переживає черговий важкий період у житті. Прихильники одразу ж припустили, що акторці стало гірше і тому її близькі переживають.

Рідні 50-річної знаменитості вважають за краще не розголошувати інформацію про стан та лікування зірки. Втім, її донька все ж таки вирішила порушити мовчанку – вона зізналася, що рак не відступає.

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У Instastories Ганна Заворотнюк пояснила, що мама, як і раніше, бореться за життя, але близьким боляче дивитися на те, через яке випробування вона проходить.

Тримаємося, як можемо. Вона – воїн. Але хвороба справді страшна. Розбиває серце бачити її такою!, – поділилася з фоловерами Заворотнюк-молодша.

Скріншот instagram/anna_zavorotnyuk

Ганна також додала, як знаходить сили у собі, аби не впадати у відчай. За її словами, їй довелося прийняти біль та скорботу, адже "так розпорядилося життя".

Не завжди виходить бути супер позитивною і в гарному настрої. Але я намагаюся давати собі час на скорботу, раніше злилася на себе, а тепер прийняла цей біль, це завжди зі мною, іноді менше, іноді більше, але так розпорядилося життя. Мені залишається лише прийняти все, що є, — написала дівчина.

Скріншот instagram/anna_zavorotnyuk

Інших подробиць про стан Анастасії Заваротнюк її донька не стала розкривати. Однак і цього фанатам достатньо для того, аби розуміти, що ситуація дуже серйозна.

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Зазначимо, що близькі та колеги підтримують хвору на рак акторку. А її чоловік, відомий російський фігурист Петро Чернишов повністю піклується про матеріальне благополуччя дружини та їхної маленької донечки Міли, яка народилася в 2018 році. Чоловік постійно доглядає за тяжкохворою дружиною.

Анастасія Заворотнюк з чоловіком Петром Чернишовим і донькою
Анастасія Заворотнюк з чоловіком Петром Чернишовим і донькою / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Що відом про хворобу акторки

Нагадаємо, у вересняі 2019 року з'явилася інформація, що Анастасія Заворотнюк потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Медики діагностували у неї злоякісну пухлину головного мозку четвертої стадії.

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Рідні акторки спочатку не коментували її стан, лише через деякий час вони підтвердили, що Заваротнюк дійсно проходила курс лікування.

У травні 2020 року офіційно підтвердили діагноз зірки — гліобластома - найагресивніша форма пухлини мозку.

Анастасія Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

На сьогодні відомо, що Анастасія Заворотнюк перебуває у своєму заміському будинку у Крекшиному.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що близький друг Анастасії, режисер Анатолій Демидов описував вигляд артистка, який вона має зараз. Він поділився, що Заворотнюк сильно погладшала, втратила волосся та пересувається на візку. Також він розповів, що дзеркало їй намагаються не давати, щоб її не засмучувати.

Нагадаємо, що чоловік зірки "Моєї прекрасної няні" дуже багато працює, щоб заробити на лікування. Відомо, що за кілька виступів у Дубаї Петро Чернишев отримав близько 970 тисяч гривень – цих грошей має вистачити на певний час, щоб оплачувати лікування актриси.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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