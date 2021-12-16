Дочь Заворотнюк призналась, кто помог ей справиться с депрессией после новости о болезни мамы

Звезда "Моей прекрасной няни" уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Регулярно в СМИ появляются слухи о состоянии здоровья актрисы

Анна Заворотнюк рассказала о депрессии / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Близкие Анастасии Заворотнюк стараются избегать общения с прессой, но иногда дочь актрисы нарушает молчание. Анна в Instagram решила рассказать о своем тяжелом состоянии после новости об онкологии звезды "Моей прекрасной няни".

Я от себя могу сказать, что в связи с болезнью мамы, я на долгое время провалилась в довольно сильную депрессию. Самую настоящую, не такую, когда люди стигматизируют эту болезнь и называют ею пару дней когда грустят. В связи с этим я начала обращаться к разным специалистам. И в конечном итоге, нашла своего психолога, который вытаскивает меня из чёрной дыры. Буду благодарна ей до конца дней своих, – поделилась дочь актрисы.

Анна Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Напомним, Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием – у актрисы глиобластома. Все это время звезду сериала "Моя прекрасная няня" никто не видел. Известно, что сейчас она находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей. В Сети регулярно появляются слухи о состоянии здоровья Заворотнюк, но родственники предпочитает не комментировать эту тему.