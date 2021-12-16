Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции

Скандал с роялти

Питт с бывшей

Гарри хочет домой

Мисс Вселенная 2021

Шоу "Маска". Сезон 2

Открытка Кембриджей
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Дочь Заворотнюк призналась, кто помог ей справиться с депрессией после новости о болезни мамы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
16 декабря, 09:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звезда "Моей прекрасной няни" уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Регулярно в СМИ появляются слухи о состоянии здоровья актрисы
Анна Заворотнюк рассказала о депрессии
Анна Заворотнюк рассказала о депрессии / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Близкие Анастасии Заворотнюк стараются избегать общения с прессой, но иногда дочь актрисы нарушает молчание. Анна в Instagram решила рассказать о своем тяжелом состоянии после новости об онкологии звезды "Моей прекрасной няни".

Я от себя могу сказать, что в связи с болезнью мамы, я на долгое время провалилась в довольно сильную депрессию. Самую настоящую, не такую, когда люди стигматизируют эту болезнь и называют ею пару дней когда грустят. В связи с этим я начала обращаться к разным специалистам. И в конечном итоге, нашла своего психолога, который вытаскивает меня из чёрной дыры. Буду благодарна ей до конца дней своих, – поделилась дочь актрисы.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Реклама

Напомним, Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием – у актрисы глиобластома. Все это время звезду сериала "Моя прекрасная няня" никто не видел. Известно, что сейчас она находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей. В Сети регулярно появляются слухи о состоянии здоровья Заворотнюк, но родственники предпочитает не комментировать эту тему.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять