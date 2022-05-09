Син Таїсії Повалій висловився про матір, яка заспівала на 9 травня у Кремлі: це окрема історія

Денис Повалій просить не писати йому про маму, яка виступає на РФ / Фото: Скріншот із відео,

Таїсія Повалій з 24 лютого жодного слова не сказала про кровопролитну війну на її Батьківщині, проте продовжила виступати на РФ. 9 травня вона на синьо-жовтому тлі та декорацій у кольорах георгіївської стрічки, яку так люблять носити рашисти, заспівала українську пісню сотням російським генералам, які надають накази знищувати Україну та її громадян.

Після цього син співачки Денис Повалій, який зараз живе в Іспанії, опублікував в Instagram пост, в якому попросив не ототожнювати його з матір'ю.

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Не треба тільки про маму сюди, ок? Це зовсім окрема, її історія, і я до неї стосунку не маю, – лаконічно написав Денис.

Також син Повалій написав, що він боровся з собою як міг, аби зменшити занепокоєння в душі. Втім, Денис зізнається, що для нього майбутнє все одно залишається туманним.

Дуже хочеться злетіти, але сил залишилося тільки на повзання, плазування. Нехай же наш світ злетить й очиститься від зла та ненависті, хоч у нас знову з'явилися вагомі причини ненавидіти. Вірю в людей до останнього. Миру нам, – заявив він.

Нагадаємо, на сьомий день війни Денис Повалій наважився прокоментувати війну в Україні, заявивши, що "потрібен мир, а не смерть ворогам".