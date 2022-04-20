Син Повалій сидить в Іспанії та шукає роботу в Україні: "Кияни, як ви там? Двіж є якийсь?"

Денис Повалій каже, що поки не може повернутись вна батьківщину, тож готовий працювати дистанційно

Син Повалій заявив, що шукає роботу, перебуваючи за кордоном / Фото: instagram.com/denis.povaliy

На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україні Таїсія та Денис Повалій перебували за кордоном. На сьомий день війни єдиний спадкоємець співачки вирішив прокоментувати ситуацію, заявивши, що "потрібен мир, а не смерть ворогам", а от його мама – промовчала.

Пройшло майже два місяці з початку війни в Україні, а Таїсія Повалій й ні слова не сказала про звірство російських солдатів. Натомість вона виступила у Кремлі з колегами-рашистами.

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А от її син Денис Повалій..шукає роботу в Україні! Ймовірно, зараз він перебуває в Іспанії і звідти готовий працювати дистанційно. Син співачки пояснив, що готовий надавати свої послуги українським музикантам трьома мовами: українською, російською та англійською.

Друзі-музикакнти, кияни, як ви там? Двіж є якийсь чи тільки концерти на підтримку України за кордоном? Повертатися ще ж не рекомендують, але й їхати ніби теж зі Сходу радять… Намагаюся ось налагодити роботу дистанційно – благо ноутбук з плагінами та мікрофон з парочкою інструментів захопив! Загалом, якщо комусь потрібно щось прописати (вокал, клавіші, бас, барабани). Ну чи ось можу спробувати розчехлити вас у музичному продакшні (для продвинутих). Ще дав би вашим діткам урок як не потрібно займатися музикою в кубейсісі або гараж-бенді. Мови – російська, українська, Инглиш. Залишилося ще три вільні місця, – написав Повалій та прикріпив резюме.

Нагадаємо, 38-річний Денис Повалій одружений з киянкою Світланою Вихровою з 2015 року. 2019-го у пари народився син Дем'ян. Подружжя живе у Києві.

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