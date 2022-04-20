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Син Повалій сидить в Іспанії та шукає роботу в Україні: "Кияни, як ви там? Двіж є якийсь?"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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20 квітня, 18:28
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Денис Повалій каже, що поки не може повернутись вна батьківщину, тож готовий працювати дистанційно
Син Повалій заявив, що шукає роботу, перебуваючи за кордоном
Син Повалій заявив, що шукає роботу, перебуваючи за кордоном / Фото: instagram.com/denis.povaliy

На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україні Таїсія та Денис Повалій перебували за кордоном. На сьомий день війни єдиний спадкоємець співачки вирішив прокоментувати ситуацію, заявивши, що "потрібен мир, а не смерть ворогам", а от його мама – промовчала.

Пройшло майже два місяці з початку війни в Україні, а Таїсія Повалій й ні слова не сказала про звірство російських солдатів. Натомість вона виступила у Кремлі з колегами-рашистами.

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А от її син Денис Повалій..шукає роботу в Україні! Ймовірно, зараз він перебуває в Іспанії і звідти готовий працювати дистанційно. Син співачки пояснив, що готовий надавати свої послуги українським музикантам трьома мовами: українською, російською та англійською.

Друзі-музикакнти, кияни, як ви там? Двіж є якийсь чи тільки концерти на підтримку України за кордоном? Повертатися ще ж не рекомендують, але й їхати ніби теж зі Сходу радять… Намагаюся ось налагодити роботу дистанційно – благо ноутбук з плагінами та мікрофон з парочкою інструментів захопив! Загалом, якщо комусь потрібно щось прописати (вокал, клавіші, бас, барабани). Ну чи ось можу спробувати розчехлити вас у музичному продакшні (для продвинутих). Ще дав би вашим діткам урок як не потрібно займатися музикою в кубейсісі або гараж-бенді. Мови – російська, українська, Инглиш. Залишилося ще три вільні місця, – написав Повалій та прикріпив резюме.

Нагадаємо, 38-річний Денис Повалій одружений з киянкою Світланою Вихровою з 2015 року. 2019-го у пари народився син Дем'ян. Подружжя живе у Києві.

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Раніше Денис Повалій розповів про невиліковну хворобу дворічного сина.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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