Танцюрист Наді Дорофєєвої вперше вийшов на зв'язок після коми

Стан здоров'я Жені Гончаренко після коми / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

22-річного Женю Гончаренко перевели в звичайну палату після коми. Вчора вітчим хлопця розповів, що Женя ще дуже слабкий і йому має бути тривала реабілітація. Тепер Женя сам вийшов на зв'язок. У себе в InstaStories він подякував усім за підтримку.

Скріншот / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Така величезна кількість людей мені написала. Я повільно, але впевнено відповім кожному! Хочу сказати спасибі за ваші слова. Буду поступово всіх тримати в курсі, – написав Женя.

Скріншот / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Друзі Жени вже встигли його відвідати в лікарні і поділилися спільним фото з палати.

Танцюрист Наді Дорофєєвої вийшов з коми / Фото: Instagram

Що сталося з Женею

22-річного танцюриста побили в Києві. Нападник чоловік завдав хлопцеві сильного удару кулаком в голову, від якого той впав на землю.

Момент, коли ексспівробітник УДО побив танцюриста Наді Дорофєєвої, був відображений на камері спостереження:

В результаті нападу у Жені був крововилив в мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Нападником виявився 28-річний співробітник Управління державної охорони, який на момент відбувається був при виконанні і йшов на роботу. Пізніше чоловік був затриманий правоохоронцями і звільнений з УДО. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

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