Танцор Нади Дорофеевой впервые вышел на связь после комы – как он сейчас выглядит (фото)

Состояние здоровья Жени Гончаренко после комы / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko
22-летнего Женю Гончаренко перевели в обычную палату после комы. Вчера отчим парня рассказал, что Женя еще очень слаб и ему предстоит длительная реабилитация. Теперь Женя сам вышел на связь. У себя в InstaStories он поблагодарил всех за поддержку.
Такое огромное количество человек мне написало. Я медленно, но уверенно отвечу каждому! Хочу сказать спасибо за ваши слова. Буду постепенно всех держать в курсе, – написал Женя.
Друзья Жени уже успели его навестить в больнице и поделились совместным фото с палаты.
Что случилось с Женей
22-летнего танцора избили в Киеве. Нападавший мужчина нанес парню сильный удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю.
Момент, когда экс-сотрудник УГО избил танцора Нади Дорофеевой, был запечатлен на камере наблюдения:
В результате нападения у Жени было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.
Нападавшим оказался 28-летний сотрудник Управления государственной охраны, который на момент происходящего был при исполнении и шел на работу. Позднее мужчина был задержан правоохранителями и уволен из УГО. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
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