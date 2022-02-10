Таємна дівчина Ван Дамма з України похвалилася годинником за 700 тисяч гривень

Таємне кохання Ван Дамма похвалилася розкішним подарунком / Фото: instagram.com/alenak705

Зараз Альона Каверіна проводить час у романтичній столиці світу Парижі, куди приїхала разом із Жан-Клодом Ван Даммом.

Фотографіями зі своєї розкішної подорожі українка ділиться в Instagram. На одному зі знімків Каверіна похвалилася розкішним годинником від люксового бренду.

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Кохана Ван Дамма Альона Каверіна / Фото: instagram.com/alenak705

Якщо придивитися, то можна помітити, що це одна з найвідоміших і найдорожчих марок – Rolex. Годинник виконаний з 18-каратового золота.

Скріншот – instagram.com/alenak705, rolex.com

Вартість аксесуара цієї моделі стартує від 700 тисяч гривень. Але все залежить від додаткових деталей та побажання клієнта. Зокрема, вартість може піднятися до 1 мільйона гривень.

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Альона Каверіна показала годинник за 700 тисяч / Фото: instagram.com/alenak705

З Ван Даммом життя звичайної дівчини з Кривого Рогу перетворилося на справжню казку, про яку багатьом залишається лише мріяти. Каверіна регулярно ділиться фото з дорогих готелів, розкішних ресторанів та хвалиться дорогими покупками від люксових брендів.

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Нагадаємо, що роман українки та голлівудського актора триває вже понад 10 років. Стосункам пари не заважає ні відстань, ні те, що Ван Дамм досі перебуває в офіційному шлюбі з Гледіс Португез.

Раніше редакція "Сьогодні" докладно розповіла історію кохання Олени Каверіної та Жан-Клода Ван Дамма.