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Ван Дамм таємно повіз кохану українку до Парижа

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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30 січня, 11:57
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Стосунки Ван Дамма та Олени Каверіної можна назвати однією з найзагадковіших та найтаємничіших lovestories
Ван Дамм та Олена Каверіна відпочивають у Парижі
Ван Дамм та Олена Каверіна відпочивають у Парижі / Фото: jcvd, alenak705

Хоча роман актора з українкою триває вже понад 10 років, але парочка бажає тримати свої стосунки у секреті. Каверіна ніколи не з'являється з зірковим коханим на публіці, не постить з ним фото у соцмережах і завжди тримається осторонь публічності.

Днями Ван Дамм опублікував в Instagram атмосферне відео з Парижу. Як видно на ролику, актор сидить на балконі з горнятком гарячої кави та круасаном.

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Вітаю вас з Парижа, мої друзі, – підписав він допис.

Також у французькому місті відпочиває й Каверіна. Збіг чи ні?!

І хоч актор не натякнув, що він поїхав у Париж разом з українкою і парочка не з'являється разом на фото, але... все очевидно.

Олена виставила декілька фото, підписавши їх: "Бонжур, народе, з холодного зимового Парижа".

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Олена Каверіна живе у США.
Олена Каверіна живе у США. / Фото: alenak705

До речі, у Instastories Ван Дамм опублікував ще одне миле відео, на якому з'явились його батьки. А от хто знімав сімейку на відео? Ймовірно, це була кохана актора.

Скріншот Instastories/jcvd

Коротко про стосунки Ван Дамма та Каверіної?

Ходили чутки, що парочка познайомилась декілька років тому в одному з нічних клубів Таїланду. Після цього Жан Клод кілька разів приїжджав до України у гості до Каверіної. Як повідомляли деякі ЗМІ, бельгієць купив дві квартири спеціально для дівчини – у Києві та у Кривому Розі.

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Як зараз живе Альона Каверіна – кохана Ван Дамма
Як зараз живе Альона Каверіна – кохана Ван Дамма

Відомо, що зараз Олена живе у Лос-Анджелесі. Дівчина займається спортом, пропагує здоровий спосіб життя та активно подорожує.

Та попри роман з українкою, актор все ще разом із дружиною Гледіс Португез, щоправда, тільки за документами та на публіці.

Раніше ми писали, як склалося життя четвертої дружини шоумена Олександра Цекало, яка молодша за нього на 30 років.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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