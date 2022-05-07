Таємна дівчина Ван Дамма похвалилося розкішним букетом у день народження на тлі Парижа

Альона Каверіна відзначила день народження у Парижі / Фото: instagram.com/alenak705
Дівчина Ван Дамма Альона Каверіна відзначає свій день народження у Парижі, де таємні закохані дуже часто проводять час.
На своїй сторінці у Instagram Каверіна поділилася відео з букетом тюльпанів, а за спиною дівчини розкинувся романтичний вид на Париж.
Пішов 36 мого дитинства. Політ нормальний! Я й уявити не могла, що в мене буде таке цікаве та насичене життя! Усіх люблю, – підписала відео Каверіна.
Кохана бельгійського актора не поспішає показувати подарунки від Ван Дамма. Але ні для кого не секрет, що на сюрпризи для дівчини голлівудська зірка не скупиться і часто обдаровує Каверіну то браслетами Cartier, то годинами за 700 тисяч гривень.
Проте в Instastories дівчина все ж таки похвалилася одним з презентів – розкішним букетом квітів. Хто був його дарувальником Каверіна не сказала, але букет вийшов дуже символічним для українки, адже складався із жовтих та синіх троянд.
Зазначимо, що зараз Каверіна, уродженка Кривого Рогу, дуже активно підтримує рідну Україну та регулярно пише про війну в країні у своєму мікроблозі.
Раніше стало відомо, кохана українка Ван Дамма зізналася, які стосунки у неї з його дорослими дітьми.