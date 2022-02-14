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Які стосунки у коханої українки Ван Дамма з його дітьми – одкровення Альони Каверіної

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 18:14
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Альона Каверіна не дуже афішує особисте життя. Однак вона вирішила дещо вдатись до подробиць
Альона Каверіна зізналась, що має дружні стосунки з дітьми Ван Дамма.
Альона Каверіна зізналась, що має дружні стосунки з дітьми Ван Дамма. / Фото: alenak705

Дівчина Ван Дамма Олена Каверіна, яка днями похвалилася розкішним годинником за 700 тисяч гривень, вперше заговорила про дітей. Ні не своїх, а коханого.

Так, в Instagram фоловери поцікавились в українки – в яких вона стосунках з трьома спадкаємцями Ван Дамма. У відповідь Альона пояснила, що вони добре ладнають.

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У добрих дружніх з усіма. Зыдзвонюємося, часто бачимося, – написала Каверіна.

Скріншот Instagram/alenak705

Що відомо про дітей Ван Дамма

Бельгієць має трьох спадкоємців – 34-річного сина Крістофера та 31-річну доньку Бьянку від дружини Гледіс Португез, а також 26-річного сина Ніколаса від шлюбу з Дарсі Ляп'єр.

Відомо, що Крістофер та Бьянка пішли стопами батька та зв'язали своє життя з кіноіндустрією.

Перша поява Крістофера в кіно відбулася у 1992 році. Він зіграв епізодичну роль юного Люка Деверо у фантастичному бойовику "Універсальний солдат". Також він часто знімався у проєктах разом з батьком.

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Страши син Ван Дамма Крістофер.
Страши син Ван Дамма Крістофер. / Фото: Getty Images

Дебют Бьянкі у кіно відбувся у 2008 році з невеликої ролі Кессі Рабідо у фільмі "Спеціальне завдання". Також вона знялася у фільмах "Френчі", "Ігри кілерів" та "Шість куль".

У грудні 2012 року у світ вийшов науково-фантастичний фільм "Вторгнення ззовні", у якому Бьянка вперше зіграла головну роль. Окрім того, дівчина займається кікбоксингом. Вона навіть спромоглася повторити фірмовий шпагат Ван Дамма.

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Донька актора Б'янка повторила шпагат зіркового батька.
Донька актора Б'янка повторила шпагат зіркового батька. / Фото: Instagram

Ніколас також став актором.Однак він прославився скандальною репутацією. У 2017 році поліція заарештувала хлопця за напад із ножем на сусіда по квартирі. Згодом суд виніс Ніколасу вирок – 1,5 роки умовно. Таке м'яке покарання пояснюється каяттю, адже Ніколас повністю визнав провину у зберіганні наркотиків (у його кімнаті знайшли марихуану) та погроз сусідові.

Молодший син бельгійця має скандальну репутацію.
Молодший син бельгійця має скандальну репутацію. / Фото: Getty Images

Коротко про роман українки з Ван Даммом

Нагадаємо, що роман Каверіної та голлівудського актора триває вже понад 10 років. Стосункам пари не заважає ні відстань, ні те, що Ван Дамм досі перебуває в офіційному шлюбі з Гледіс Португез.

Раніше редакція "Сьогодні" докладно розповіла історію кохання Олени Каверіної та Жан-Клода Ван Дамма.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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