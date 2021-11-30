Тобі 16, мені 18: Настя Каменських показала архівне фото з ексдружиною Позитива

Настя Каменських привітала Ганну Андрійчук з днем народження. / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка нещодавно розповіла про свою першу зустріч із Павлом Зібровим, поділилася у Мережі фото, на якому їй лише 18 років. Цим знімком артистка привітала із днем народженням найкращу подругу, екс-дружину репера Позитива Анну Андрійчук. Так, дизайнерка відзначає 32-річчя.

Анечко! Бублик! Кохана! З днем народження, найдобріша, класна, прикольна, весела, і найчуйніша людина на світі. Я дуже пишаюся тобою і твоїми досягненнями, а скільки ще попереду. У тебе все вийде, а ми на підхваті і дуже тебе любимо! P.S. Люблю цей знімок. Тобі 16. Мені 18, – підписала Каменських кадр.

Водночас Андрійчук відповіла на привітання Насті у коментарях, написавши: "Кохання моє! Дякую! Люблю дуже!".

Реклама

Фото: скріншот instagram/kamenskux

Так, на знімку 18-річна Каменських та 16-річна Андрійчук позують у басейні. Співачка зібрала пишні кучері у гулянку, а от Аня волосся розпустила. Дівчата прижмурили очі, ймовірно, через те, що їх засліпило сонце під час фотографування. Також складно розглянути і фігуру тоді ще майбутньої співачки, так як вона була у воді. Лише видно, що Настя у блакитному купальнику.

Настя Каменських та Ганна Андрійчук у юнацькому віці. / Фото: instagram.com/kamenskux

Фани також почали вітати Аню у коментарях під дописом. Їх здивувало, що дівчата спілкуються із такого юного віку:

Реклама

Взагалі не змінилися!

Ви супер класні подружки!

Які були красуні такі і залишились.

Вау, скільки років ви дружите? Покажіть ще такі давні фотографії. Дуже здивувалася)

Ви справді знайомі так довго? Взагалі було б цікаво дізнатися, як ви познайомились.

Фото: скріншот instagram/kamenskux

Взагалі Настя та Аня доволі часто публікують у Мережі спільні фото. Цікаво, що Каменських навіть називала подругу "членом сім'ї". За словами самих дівчат, їх навіть часто вважають за сестер. Судячи із соцмереж, можна зрозуміти, що вони багато часу проводять разом, відпочиваючи.

Настя Каменських та Ганна Андрійчук дружать вже близько 20 років. / Фото: instagram.com/kamenskux

Якщо ж раніше вважали, що дівчат об'єднує спільна справа їхніх чоловіків, то тепер стало зрозуміло, що вони товаришували ще до шоу-бізу.

Реклама

Більше новин про селебретіс: