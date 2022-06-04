Тепер офіційно: Шакіра підтвердила розлучення з Піке

Шакіра підтвердила, що вони з Жераром Піке більше не разом / Фото: Getty Images

45-річна Шакіра підтвердила, що розірвала стосунки з 35-річним Жераром Піке, повідомляє Hello!.

У заяві, яку опублікували ЗМІ, Шакіра каже наступне:

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Ми з жалем підтверджуємо, що наші шляхи розходяться. Заради наших дітей, благополуччя яких є нашим найвищим пріоритетом, ми просимо вас поважати їхнє приватне життя. Дякую за розуміння.

Як пишуть іспанські ЗМІ, громадянський чоловік співачки, футболіст Жерар Піке закрутив роман із мамою 17-річного півзахисника футбольного клубу "Барселона".

Шакіра та Жерар Піке були разом 11 років / Фото: instagram.com/3gerardpique

Шакіра та Жерар Піке

Роман співачки та футболіста розпочався у 2010 році. Пара познайомилася на зйомках кліпу співачки на пісню Waka Waka (This Time for Africa). Проте стосунки закохані підтвердили лише у 2011 році, коли Шакіра запостила фото із Піке у соцмережах. До речі, пара народилася в один день із різницею у 10 років.

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У цивільному шлюбі пара виховує двох спільних синів – 8-річного Мілана та 6-річного Сашу. Зіркове сімейство проживало у Барселоні. Парочка завжди з'являлася разом на публіці, і вони виглядали щасливими. Проте вже на Каннський кінофестиваль-2022 співачка приїжджала сама.

У січні цього року Шакіра опублікувала фото своїх синів – зростають копіями мами!