Теперь официально: Шакира подтвердила расставание с Пике

Шакира подтвердила, что они с Жераром Пике больше не вместе / Фото: Getty Images

45-летняя Шакира подтвердила, что разорвала отношения с 35-летним Жераром Пике, сообщает Hello!.

В заявлении, которое опубликовали СМИ, говорится следующее:

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Мы с сожалением подтверждаем, что наши пути расходятся. Ради наших детей, благополучие которых является нашим наивысшим приоритетом, мы просим вас уважать их частную жизнь. Спасибо за понимание.

Как пишут испанские СМИ, гражданский муж певицы, футболист Жерар Пике закрутил роман с мамой 17-летнего полузащитника футбольного клуба "Барселона".

Шакира и Жерар Пике были вместе 11 лет / Фото: instagram.com/3gerardpique

Шакира и Жерар Пике

Роман певицы и футболиста начался в 2010 году. Пара познакомилась на съемках клипа певицы на песню Waka Waka (This Time for Africa). Однако отношения влюбленные подтвердили только в 2011 году, когда Шакира запостила фото из Пике в соцсетях. Кстати, пара родилась в один день с разницей в 10 лет.

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В гражданском браке пара воспитывает двух общих сыновей – 8-летнего Милана и 6-летнего Сашу. Звездное семейство проживало в Барселоне. Парочка всегда появлялась вместе на публике и выглядели они счастливыми. Однако уже на Каннский кинофестиваль-2022 певица приезжала сама.

В январе этого года Шакира опубликовала фото своих сыновей – растут копиями мамы!