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Ось це так поворот! Чоловік Шакіри зраджував їй з мамою свого одноклубника

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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4 червня, 12:30
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Як пишуть іспанські ЗМІ, цивільний чоловік співачки, футболіст Жерар Піке закрутив роман з мамою 17-річного півзахисника футбольного клубу "Барселона"
ЗМІ назвали потенційну пасію Піке, з якою він зраджував Шакірі
ЗМІ назвали потенційну пасію Піке, з якою він зраджував Шакірі / Фото: Скріншот із відео

11 років стосунків Шакіри та Жерара Піке пішли нанівець. Їхній цивільний шлюб не змогли врятувати навіть двоє спільних синів. Така новина засмутила багатьох прихильників парочки, яку вважали досить таки гармонійною. Причина розриву криється у зрадах футболіста, які колумбійська поп-діва не стала терпіти. Ось така вийшла драма.

Не довго прихильникам довелось здогадуватись, хто став пасією Піке. Як повідомило іспанське видання El Periodico, футболіст зраджував Шакірі з...мамою свого 17-річного одноклубника Пабло Гаві, який не знав про це.

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Зазначається, що Жерар навіть приводив коханку до їхньої з Шакірою оселі! І от одного разу співачка їх там застала. Після цього знаменитість вигнала бойфренда з дому.

Зараз Жерар Піке живе у своїй холостяцькій квартирі у Барселоні, де він мешкав до зустрічі з співачкою. Його частенько бачать в нічних клубах с іншим одноклубцем Рікі Пучем. Вони нібито активно фліртують з дівчатами.

Згодом видання Marca написало, що 35-річний спортсмен міг зрадити 45-річній коханій із молодою дівчиною.

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Жінка, яка могла штовхнути Піке та Шакіру на межу розриву, — це молода блондинка років 20. Вона вчиться та паралельно працює хостес на заходах в Барселоні.

Тож, на кого проміняв Піке Шакіру досі невідомо. Але те, що він зрадив – залишається фактом.

Шакіра та Жерар Піке

Роман співачки та фубтоліста розпочався у 2010 році. Пара познайомилася на зйомках кліпу співачки на пісню Waka Waka (This Time for Africa). Проте стосунки закохані підтвердили лише в 2011 році, коли Шакіра запостила фото з Піке у соцмережах.

У цивільному шлюбі пара виховує двох спільних синів – 8-річного Мілана та 6-річного Сашу.

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Шакіра з бойфрендом та синами.
Шакіра з бойфрендом та синами. / Фото: Getty Images

Зіркове сімейство мешкало в Барселоні. Парочка завжди з'являлась разом на публіці і виглядали вони щасливими. Однак вже на Каннський кінофестиваль-2022 співачка приїздила сама.

Нагадаємо, днями завершився суд Джонні Деппа проти Ембер Герд. Переміг у цьому батлі актор і він вже прокоментував цю подію.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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