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Шакіра показала, як виросли її сини від відомого футболіста: Копія мами! (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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13 січня, 12:40
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Колумбійська співачка порадувала фанів рідкісним фото з підрослими дітьми. Милі кадри артистка зробила під час сімейної поїздки в парк розваг
Шакіра показала, як відпочила з дітьми у Діснейленді.
Шакіра показала, як відпочила з дітьми у Діснейленді. / Фото: Getty Images, instagram.com/shakira

Все частіше селебретіс публікують фото та відео в Мережі зі своїми дітьми. Чи то вони хизуються, чи то тішаться спадкоємцями – невідомо, але фанати однозначно радіють таким моментам. Напередодні Нового року Брітні Спірс запостила ролик зі своїми синами-красенями, а це Шакіра показала "незабутні моменти" зі своїми хлопчиками.

Днями 44-річна зірка разом з синами — восьмирічним Міланом та шестирічним Сашком розважались у Діснейленд, розташованому у Флориді. Звідти співачка зробила серію знімків, які згодом запостила у Instagram.

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На одному з фото Шакіра разом з синами з'явилися неймовірно щасливими, з вушками Міккі Мауса на голові.

Артистка весело проводить час з дітьми.
Артистка весело проводить час з дітьми. / Фото: instagram.com/shakira

До речі, як виявилося, саме Міккі Мауса найбільше мріяли побачити Мілан та Сашко! І от зіркова матуся зробила їм такий сюрприз.

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Також артистка показала власний портрет у кумендому образі на тлі замку Попелюшки.

Співачка в вушках Міккі Мауса.
Співачка в вушках Міккі Мауса. / Фото: instagram.com/shakira

Незабутні моменти! Нам усім потрібно трохи фантазії!, – поділилася емоціями Шакіра.

Фоловери засипали компліментами зіркову сімейку та зазначили, що хлопчики – копія мами!

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До речі, діти разом з мамою захоплюються серфінгом. Усі троє складають таку собі маленьку серф-команду.

Шакіра з дітьми займаються серфінгом.
Шакіра з дітьми займаються серфінгом. / Фото: instagram.com/shakira

Нагадаємо, батьком Мілана та Саші є знаменитий іспанський футболіст Жерар Піке, який молодший за співачку на 10 років.

Шакіра з бойфрендом та синами.
Шакіра з бойфрендом та синами. / Фото: Getty Images

Парочка перебуває у стосунках вже більше 10 років, проте вони досі не наважилася одружитись, чим фани збентежені.

Раніше миле відео зі синами опублікував Монатік. Хлопчики танцювали під трек свого зіркового тата.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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