Тест-гра: вгадай зірку за дитячим фото

Українські зірки нерідко діляться архівними фото на радість шанувальникам. Ми зайшли на їхні Instagram-сторінки і зібрали фото, на яких наші знаменитості ще зовсім маленькі. Когось впізнати зовсім просто – деякі з селебрітіз майже не змінилися, а щоб впізнати інших треба буде трохи напружитися!

Давайте перевіримо вашу інтуїцію і дізнаємося, чи зможете ви здогадатися, хто ж зображений на кадрах? Тільки не користуйтеся Google, не підглядайте!

До речі, вчора, 1 вересня, багато українських знаменитостей повели своїх діток до першого класу. Маша Єфросиніна, Оля Цибульська, Євген Кошовий, Юрій Ткач і багато інших зірок українського шоу-бізнесу поділилися своїми емоціями з цього приводу.

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Ми також писали про те, що син Маші Єфросиніної буде вчитися в тій же школі, що і діти президента України Володимира Зеленського.

Дивіться відеосюжет "Зіркового шляху" на телеканалі Україна про талановитих дітей зірок: