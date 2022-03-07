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Не втрачаємо оптимізм! Ігор Ласточкін знімає скетчі про майбутнє в Росії після перемоги України

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 березня, 19:43
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Гуморист Ігор Ласточкін піднімає позитивний настрій та бойовий дух українців гумористичними скетчами про майбутнє Росії після перемоги України у війні
Ігор Ласточкін знімає гумористичні скетчі про Росію-2023
Ігор Ласточкін знімає гумористичні скетчі про Росію-2023 / Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Наразі, під час протистояння українського народу російському військовому вторгненню, людям важливо не втрачати віри у майбутнє та оптимізм. Тому багато українських артистів продовжують робити свою роботу і піднімати дух українців.

Наприклад, співачка Jerry Heil вирішила написати пісню спільно з шанувальниками, а Ігор Ласточкін почав знімати гумористичні скетчі про майбутнє Росії.

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Ось уже кілька днів у своєму Instagram актор ділиться невеликими відеосюжетами. У них він описує те, що відбувається з росіянами в 2023 році.

Передавайте росіянам! Так буде, якщо не зупинити путіна! – написав під одним із роликів Ласточкін.

З гумором та іронієм Ласточкін дає зрозуміти росіянам, які мовчать про війну в Україні та підтримують Володимира Путіна, що після закінчення "спецоперації" вони перенесуться у своєму розвитку на років 200 тому і будуть повністю відрізані від цивілізованого світу.

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Українцям такий формат прийшов до душі. Багато хто зазначає, що смішні відео допомагають їм впоратися з тривогою і не втрачати віри у перемогу української армії.

Нагадаємо, раніше відомі українські жінки звернулися до ЗСУ: "Повертайтеся живими!"

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Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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