Не втрачаємо оптимізм! Ігор Ласточкін знімає скетчі про майбутнє в Росії після перемоги України

Наразі, під час протистояння українського народу російському військовому вторгненню, людям важливо не втрачати віри у майбутнє та оптимізм. Тому багато українських артистів продовжують робити свою роботу і піднімати дух українців.
Наприклад, співачка Jerry Heil вирішила написати пісню спільно з шанувальниками, а Ігор Ласточкін почав знімати гумористичні скетчі про майбутнє Росії.
Ось уже кілька днів у своєму Instagram актор ділиться невеликими відеосюжетами. У них він описує те, що відбувається з росіянами в 2023 році.
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Передавайте росіянам! Так буде, якщо не зупинити путіна! – написав під одним із роликів Ласточкін.
З гумором та іронієм Ласточкін дає зрозуміти росіянам, які мовчать про війну в Україні та підтримують Володимира Путіна, що після закінчення "спецоперації" вони перенесуться у своєму розвитку на років 200 тому і будуть повністю відрізані від цивілізованого світу.
Українцям такий формат прийшов до душі. Багато хто зазначає, що смішні відео допомагають їм впоратися з тривогою і не втрачати віри у перемогу української армії.
Нагадаємо, раніше відомі українські жінки звернулися до ЗСУ: "Повертайтеся живими!"
Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!
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