Я як солдат: Даша Астаф'єва розповіла, як змінилося її життя за час війни

Популярна співачка, секс-символ українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва днями дала ексклюзивне інтерв'ю програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна"

Даша Астаф'єва розповіла, як війна змінила її життя / Фото: instagram.com/da_astafieva

Зірка українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва з початку війни відкрилася українцям зовсім з іншого боку. Запальна та сексуальна дівчина повністю змінила своє життя, віддавши 90% часу на допомогу армії, тваринам та літнім людям.

Під час відвертої розмови з ведучою Лілією Ребрик артистка зізналася, чому серйозно думає, що її життя більше не буде таким, як раніше і які моменти вважає найтривожнішими для себе сьогодні.

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Артистка зізнається – понять "важкості" та "втоми" не пам'ятає, адже все робить із задоволенням. Єдине, що виводить дівчину зі стану спокою – думки про рідних людей.

Бувають дні, коли я розклеююсь – прокидаюся і одразу починаю плакати. Я не відчуваю втоми ні фізично, ні морально, але мене не залишає тривога щодо рідних. Прокидаючись, я починаю свій день із дзвінка мамі, молячись, щоб вона взяла трубку. Хочу дізнатися, що з ними все гаразд. Їхній будинок знаходиться біля аеропорту "Бориспіль" і, на жаль, я не знаю точно, що там відбувається зараз, – плачучи, розповіла Даша Астаф'єва в інтерв'ю "Ранку з Україною".

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Артистка запевняє – змінилося і її ставлення до звичайних речей. Тепер вони викликають сльози та розуміння того, що нічого вже не буде як раніше.

Відкриваю шафу, де висять сукні, гарні блузи, і мені здається, що ми їх ніколи не носили. Ми – не бійці, у нас немає зброї, але я виходжу на вулицю як солдат – у зручному, теплому одязі та черевиках, щоб можна було бігти, битися чи допомагати. А концертні вбрання викликають сльози та враження, що того життя ніколи не було і вже не буде. Я навіть не можу користуватися новим феном чи парфумами – здається, що це несправедливо, – поділилася співачка.

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Крім того, Даша Астаф'єва навіть не бачить себе на сцені із тими піснями, які виконувала до війни.

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Колись у мене була слава, пов'язана з відвертістю і моїм тілом, а зараз, хоч би як це звучало соромно з моїх вуст, люди звернулися до моєї душі. Можливо, це стрес, але в майбутньому я не уявляю себе з піснями, які маю зараз. Хотіла б співати про глобальне та об'єднувальне.

Раніше Даша Астаф'єва розповіла, що під час війни в Україні втратила бабусю.

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