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У фінал "Співають всі" пройшли ще два вокалісти (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
29 серпня, 09:30
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Другий ефір грандіозного шоу познайомив глядачів із талановитими музикантами, співаками та гуртами, а "сотня" зіркових експертів проекту визначила імена ще двох фіналістів
"Співають всі" Україна 2021 - хто пройшов до фіналу у другому випуску
"Співають всі" Україна 2021 - хто пройшов до фіналу у другому випуску / Фото: телеканал "Україна"

Минулого вечора ще двоє учасників "Співають всі!" отримали шанс продовжити боротьбу за головний приз шоу.

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16-річний Муаяд Абдельрахім з Одеси потрапив на проєкт завдяки своїй мамі, яка дізнавшись про кастинг, відразу подала заявку на конкурс.

Для самого ж Муаяда боротися за перемогу в вокальних проектах – звичайна справа, тому, незважаючи на юний вік, співак знає, як позбутися страху і розчинитись в обраній композиції.

Вокалом я займаюся з 11 років, тобто вже 5 років – працюю над собою і тренуюся. Тому вже не раз стояв на сцені, де повинен був підкорити не тільки глядачів, а й журі... Щодо вибору пісні, навіть не вагався – вирішив співати "Люди як кораблі", адже виконував її кілька разів до цього, але все ж плідно попрацював із педагогом, – розповів Муаяд Абдельрахім.

Своїм виконанням пісні гурту "Скрябін" юнак підкорив зіркову "сотню" на всі 100 балів, що дозволило Муаяду автоматично потрапити у фінал.

Муаяд Абдельрахім / Фото: телеканал "Україна"
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одразу трьом учасникам. Так, на сцену шоу знову вийшли 31-річний директор Будинку культури в Квасилові, що на Рівненщині Микола Бобрик, 38-річна співачка та викладачка Тетяна Кісельова із Житомира та 20-річний Вася Демчук із Києва, який пише і продає пісні.

Та виконання хлопцем ліричних композицій вразило суддів у самі серця, і ті дали Васі шанс позмагатись за головний приз у шоу.

Музикою я займаюся з 6 років, тому всі конкурси і змагання сприймаю як звичайні виступи. У мені немає почуття боротьби – виходячи на сцену, я просто кайфую. За час карантину я дуже скучив за сценою, тому сьогодні насолоджуюся моментом і дарую круті емоції іншим, – поділився Вася Демчук.

Цікавим фактом стало те, що другий виступ виконавця зміг розкрити його з іншого боку, адже за виконання хіта "Take me to church" музиканта Hozier хлопець отримав 97 балів, що на 8 балів більше, ніж під час першого виступу.

Вася Демчук / Фото: телеканал "Україна"
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Чи вдасться хлопцям знову підкорити "сотню" зіркових експертів в фіналі шоу, і хто стане їхніми суперниками на цьому шляху, глядачі телеканалу "Україна" дізнаються зовсім скоро.

Дивіться грандіозне шоу "Співають всі!" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна", всі випуски також доступні ексклюзивно на OLL.TV!

Детальніше про перший випуск "Співають всі" дивіться в ролику:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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