Тіна Кароль і KAZKA заспівали разом і вийшло чарівно – послухайте (відео)

KAZKA і Тіна Кароль / Фото: пресслужба

Прем'єра нової дуетної пісні Тіни Кароль з гуртом KAZKA, фрагмент якої раніше заінтригував слухачів, нарешті відбулася. "Зірочка" увійшла в україномовний альбом дуетів "Молода кров", вихід якого приурочений до 30-річчя Дня Незалежності України. Аудіоверсія треку вийшла на YouTube.

Тіна Кароль розповіла, що музикант Дмитро Ципердюк написав пісню "Зірочка" дуже давно. Вона була популярна в рідному місті співачки – Івано-Франківську.

Я слухала її ще школяркою. Завжди вірила, що "Зірочка" – всеукраїнський і міжнародний хіт. Крізь роки мене не полишала думка про те, щоб виконати цю пісню. Я запропонувала гурту KAZKA заспівати "Зірочку" в дуеті: вони, як ніхто відповідають танцювальному, етнічному, легкому настрою пісні. Саша Зарицька – єдина виконавиця, яка змогла б так невимушено виконати цей майбутній хіт, – розповіла Тіна Кароль.

Гурт KAZKA охоче вирішив підтримати проєкт "Молода кров", в якому Тіна Кароль записала дуети українською мовою з артистами нової формації. Головна місія цих колаборацій – поповнити каталог української музики сучасними піснями та відкрити для широкої аудиторії нові імена.

Тіна Кароль з гуртом KAZKA випустили пісню "Зірочка" / Фото: прес-служба

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька зізналася, що знає не з чуток, як складно молодим музикантам доносити свою творчість до багатомільйонної аудиторії.

Реліз альбому дуетів "Молода кров" відбудеться 20 серпня, але вже зараз він доступний за попереднім замовленням в Apple Music.

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