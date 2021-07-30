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Тіна Кароль відпочиває в Ісландії зі своїм сином (фото)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
30 липня, 08:35
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Співачка насолоджується природою і показує, як може сяяти навіть без єдиної краплі макіяжу і в теплому зручному одязі
Тіна Кароль відпочиває в Ісландії з сином
Тіна Кароль відпочиває в Ісландії з сином / Фото: instagram.com/tina_karol

Поки інші знаменитості вибирають пляжний відпочинок в Туреччині або Греції, Тіна Кароль в теплому одязі підкорює Ісландію. Компанію зірковій мамі склав її 12-річний син Веніамін, який вчиться в Великій Британії. Знімками з відпочинку співачка поділилася в Insta-stories.

Тіна Кароль відпочиває в Ісландії з сином
Тіна Кароль відпочиває в Ісландії з сином / Фото: instagram.com/tina_karol

На коротких відео та фотографіях співачка показує, яка гарна природа і пейзажі в Ісландії. Вони встигли вже побачити вулкан і застиглу лаву, водоспад і різні архітектурні пам'ятники.

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Тіна Кароль відпочиває в Ісландії
Тіна Кароль відпочиває в Ісландії / Фото: instagram.com/tina_karol

Після концертів, де Тіна Кароль виступає в сценічному одязі і з яскравим макіяжем, в подорожі вона відмовилася від косметики, а облягаючі сукні замінила на зручний і теплий одяг. На одному з відеороликів, де позує на тлі гарної природи, вона написала: "Нарешті сяю".

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У липні у Тіни Кароль було кілька сольних концертів на підтримку свого альбому "Красиво". З одного з таких концертів Тіна Кароль пішла через мокру сцену.

Дивіться в сюжеті захоплюючу історію кар'єри Тіни Кароль:

Раніше Тіна Кароль вперше показала уривок невиданого кліпу. Його зняв Алан Бадоєв. Шанувальники Тіни Кароль майже 10 років чекали релізу її відео на пісню "Мікрохвильовка".

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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