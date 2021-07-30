Тіна Кароль відпочиває в Ісландії зі своїм сином (фото)

Співачка насолоджується природою і показує, як може сяяти навіть без єдиної краплі макіяжу і в теплому зручному одязі

Тіна Кароль відпочиває в Ісландії з сином / Фото: instagram.com/tina_karol

Поки інші знаменитості вибирають пляжний відпочинок в Туреччині або Греції, Тіна Кароль в теплому одязі підкорює Ісландію. Компанію зірковій мамі склав її 12-річний син Веніамін, який вчиться в Великій Британії. Знімками з відпочинку співачка поділилася в Insta-stories.

Тіна Кароль відпочиває в Ісландії з сином / Фото: instagram.com/tina_karol

На коротких відео та фотографіях співачка показує, яка гарна природа і пейзажі в Ісландії. Вони встигли вже побачити вулкан і застиглу лаву, водоспад і різні архітектурні пам'ятники.

Тіна Кароль відпочиває в Ісландії / Фото: instagram.com/tina_karol

Після концертів, де Тіна Кароль виступає в сценічному одязі і з яскравим макіяжем, в подорожі вона відмовилася від косметики, а облягаючі сукні замінила на зручний і теплий одяг. На одному з відеороликів, де позує на тлі гарної природи, вона написала: "Нарешті сяю".

У липні у Тіни Кароль було кілька сольних концертів на підтримку свого альбому "Красиво". З одного з таких концертів Тіна Кароль пішла через мокру сцену.

Дивіться в сюжеті захоплюючу історію кар'єри Тіни Кароль:

Раніше Тіна Кароль вперше показала уривок невиданого кліпу. Його зняв Алан Бадоєв. Шанувальники Тіни Кароль майже 10 років чекали релізу її відео на пісню "Мікрохвильовка".