Тіна Кароль у жіночому монастирі молиться за мир та Україну

Тіна Кароль молиться за мир в Україні / Фото: instagram.com/tina_karol

Сьогодні вранці ми всі прокинулися у світ, який більше ніколи не буде тим самим. Росія вторглася до України. Всі новини зараз лише про це. У контексті ситуації, що стосується кожного українця, висловлюються й зірки. Раніше ми розповідали про те, хто із зірок залишається у Києві. Серед них і співачка Тіна Кароль.

Артистка на своїй сторінці в інстаграм повідомила, що зараз перебуває у жіночому монастирі.

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Я перебуваю в жіночому монастирі – передчувала біль і пішла молитися ще тиждень тому... і залишилася... напевно, надовго... Нехай мій голос і спів стануть у нагоді молитві за Вас і за Мир. Улюблена Україна!

Зірка також показала емоційні кадри, які неможливо дивитися без сліз.

Ми продовжуємо тримати руку на пульсі.

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Тим часом, українські зірки записують емоційні звернення у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Серед них: співак Іван Дорн , музикант Дмитро Шуров, співачка Оля Полякова, телеведучий Андрій Бідняков і багато інших.