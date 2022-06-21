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Вона таки це зробила! Надя Дорофєєва підтвердила роман з Михайлом Кацуріним (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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21 червня, 13:53
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Фанати вже давно підозрювали, що Надя не залишилась холостячкою після розлучення з Дантесом. І ось зірка відкрила завісу особистого життя
Надя Дорофєєва і Михайло Кацурін - пара!
Надя Дорофєєва і Михайло Кацурін - пара! / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva,

Все-таки припущення прихильників Наді Дорофєєвої виявились правдою! Співачка зустрічається з ресторатором Мішою Кацуріним. Ймовірно, зірка зробила подарунок коханому, який 20 червня відзначав день народження, та розповіла про їхні стосунки:)

До останнього Дорофєєва уникала зайвих коментарів щодо особистого життя після розлучення з Володимиром Дантесом. Втім, вона не змогла більше тримати все в таємниці і в Instagram повідомила про стосунки. Надя просто виклала романтичне фото, на якому Михайло її ніжно обіймає та цілує в чоло.

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Таємницю нарешті розкрито:)
Таємницю нарешті розкрито:) / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Разом, – коротко підписала кадр знаменитість.

Зазначимо, що Дорофєєва закрила доступ до коментарів. Однак зірка показала реакцію суперпесика Патрона, який написав, що Надя "розбила йому серце".

Скріншот Instastories

Кацурін також вирішив "похизуватись" стосунками з Дорофєєвою.У своєму Insta-акаунті він опублікував скриншот з відеодзвінка з коханою. На кадрі голуб'ята виглядають такими закоханими:)

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Міша також поділився радісною звісткою
Міша також поділився радісною звісткою

Все таки любовний чотирикутник?

В березні цього року Надя Дорофєєва та Володимир Дантес повідомили про розлучення. За декілька днів після цього про свій розрив оголосили й їхні накращі друзі Михайло та Даша Кацуріни. Що змусило пари розійтись – вони так і не коментували. Проте користувачі Мережі активно почали проводити онлайн-розслідування і дійшли до висновиків – Надя закрутила роман з Михайлом, а Вова з Дашою.

До цього часу на слуху у всіх знаходився лише Дантес зі своєю подружкою. Адже вони часто проводили час разом та постили інтригуючі фото.

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Що ж, Надя розкрила всі карти, тепер чекаємо, коли Дантес та колишня дружина Міші теж оголосять себе парою:)

Зазначимо, що зовсім нещодавно Даша Кацуріна натякнула, чому розлучилася з новим хлопцем Наді Дорофєєвої.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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