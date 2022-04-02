Тоня Матвієнко показала, як підтримує Україну з Португалії (відео)

Тоня Матвієнко виступила у Португалії на підтримку України / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Вже більше місяця Україна чинить опір російським загарбникам, які підло вторглися в нашу державу. Зірки українського шоубізу також не стоять осторонь і допомагають у протистоянні. Хтось, як Даша Астаф'єва, волонтерить, а хтось, як Андрій Хливнюк, захищає Батьківщину зі зброєю в руках.

Інші знаменитості вирішують допомагати Україні своїм талантом, зокрема вокалом. Так, чимало артистів співають для наших бійців чи виступають на різних благодійних заходах. До цього списку долучилась і Тоня Матвієнко.

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Скріншот Instastories

У Instagram артистка показала уривок з виступу у Португалії. Матвієнко взяла участь на благодійному концерті.

Окрім того, зірка опублікувала фото з донечкою Ніною, яка разом з мамою поїхала за кордон.

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Скріншот Instastories

Нагадаємо, в березні Ніна Матвієнко на відео прочитала несамовитий і мотивуючий вірш.

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