Нова зачіска та люксові бренди: Тіна Кароль презентувала новий кліп

Українська співачка Тіна Кароль продовжує експериментувати із іміджем. Новий кліп "Двойной рай" не став винятком

Тіна Кароль змінила зачіску заради нового кліпу / Фото: instagram.com/_fantina

Шанувальники з нетерпінням чекали на нову роботу коханої співачки . Сьогодні Тіна Кароль презентувала кліп на пісню "Двойно рай", яка стала заголовною у новому мініальбомі співачки.

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Відеороботу артистки знято у стилі романтичного трилера. Тіна Кароль з'явилася з чубчиком і в образах total black від улюблених дизайнерів – коротка чорна сукня David Koma, плаття до підлоги SAINT LAURENT, вбрання GUCCI, створене Томом Фордом для цього бренду в 1998 році.

Тіна Кароль / Фото: Скріншот з YouTube

Шанувальники вже оцінили експерименти співачки. Багато хто зазначив, Тіні Кароль йде новий образ.

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"Неймовірна робота! Неймовірна пісня, кліп, про образ я взагалі мовчу. Дякую за подаровані емоції. Дуже"

"Блондинка з чубчиком у total black – розрив. Щоразу думаєш, що це вже стеля і краще неможливо. Але Тіна завжди доводить протилежне. Захоплення"

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

Новий міні-альбом "Двойной рай" співачка презентує вже завтра, 29 жовтня. Раніше артистка зізналася, що присвятила роботу своєму колишньому коханому.

"Двойно рай" – стане третім цьогорічний альбом Тіни Кароль.

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