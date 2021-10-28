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Нова зачіска та люксові бренди: Тіна Кароль презентувала новий кліп

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
28 жовтня, 11:04
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Українська співачка Тіна Кароль продовжує експериментувати із іміджем. Новий кліп "Двойной рай" не став винятком
Тіна Кароль змінила зачіску заради нового кліпу
Тіна Кароль змінила зачіску заради нового кліпу / Фото: instagram.com/_fantina

Шанувальники з нетерпінням чекали на нову роботу коханої співачки . Сьогодні Тіна Кароль презентувала кліп на пісню "Двойно рай", яка стала заголовною у новому мініальбомі співачки.

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Відеороботу артистки знято у стилі романтичного трилера. Тіна Кароль з'явилася з чубчиком і в образах total black від улюблених дизайнерів – коротка чорна сукня David Koma, плаття до підлоги SAINT LAURENT, вбрання GUCCI, створене Томом Фордом для цього бренду в 1998 році.

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото: Скріншот з YouTube

Шанувальники вже оцінили експерименти співачки. Багато хто зазначив, Тіні Кароль йде новий образ.

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  • "Неймовірна робота! Неймовірна пісня, кліп, про образ я взагалі мовчу. Дякую за подаровані емоції. Дуже"
  • "Блондинка з чубчиком у total black – розрив. Щоразу думаєш, що це вже стеля і краще неможливо. Але Тіна завжди доводить протилежне. Захоплення"
Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube

Новий міні-альбом "Двойной рай" співачка презентує вже завтра, 29 жовтня. Раніше артистка зізналася, що присвятила роботу своєму колишньому коханому.

"Двойно рай" – стане третім цьогорічний альбом Тіни Кароль.

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Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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