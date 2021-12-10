Тревіс Скотт розповів, чому не зупинив концерт під час смертельної тисняви

Тревіс Скотт дав інтерв'ю після трагедії на його концерті / Фото: Getty Images
Тревіс Скотт дав перше інтерв'ю YouTube-каналу CThaGod після пригоди під час його виступу на Astroworld Festival , у Х'юстоні.
За словами репера, він навіть не уявляв, що коїться у залі та що постраждали люди. Музикант стверджує, що про трагічну загибель своїх фанатів він дізнався лише перед початком прес-концференції.
Скотт каже, що відповідальність з безпеки під час концерту він покладав на співробітників охорони, тому й не зупинив виступ під час тисняви. Проте зараз музикант не готовий назвати імена винних.
Зараз команда репера проводить власне розслідування і з'ясовує всі подробиці.
Я маю з'ясувати, що сталося. Я маю знайти винних. Сподіваюся, що це стане великим уроком для нас, артистів. Ми більше спостерігатимемо за тим, що відбувається в залі, – заявив Скотт в інтерв'ю.
Раніше у своєму Twitter артист писав, що спустошений після трагедії і молиться за благополуччя сімей потерпілих.
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