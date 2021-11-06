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Тревіс Скотт дав перший коментар щодо трагедії, що сталася на його концерті

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
6 листопада, 20:13
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Репер співпрацює з поліцією після того, як під час його виступу в тисняві загинули восьмеро людей. Інцидент стався у Г'юстоні на музичному фестивалі
Тревіс Скотт вперше прокоментував трагедію, що сталася під час його концерту
Тревіс Скотт вперше прокоментував трагедію, що сталася під час його концерту / Фото: Instagram: travisscott

У перший день фестивалю Astroworld сталося жахливе – під час шоу Тревіса Скотта понад 300 фанатів репера постраждали внаслідок тисняви біля сцени.

Поліцією Г'юстона офіційно підтверджено, що 12 людей було доставлено до лікарень, а восьмеро загинули.

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Тревіс Скотт каже, що "абсолютно спустошений" подією. У своєму пості, опублікованому сьогодні у Twitter, репер написав, що його "молитви звернені до родин та всіх тих, хто постраждав від того, що сталося на фестивалі Astroworld".

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Музикант зазначив, що співпрацює з поліцією та готовий допомогти сім'ям постраждалих.

Я сповнений рішучості працювати разом із жителями Г'юстона, щоб підтримати сім'ї, які того потребують, – підкреслив Тревіс Скотт.

Нещодавно також стало відомо, що другий день фестивалю Astroworld скасовано через трагедію.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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