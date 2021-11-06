Тревіс Скотт дав перший коментар щодо трагедії, що сталася на його концерті

У перший день фестивалю Astroworld сталося жахливе – під час шоу Тревіса Скотта понад 300 фанатів репера постраждали внаслідок тисняви біля сцени.
Поліцією Г'юстона офіційно підтверджено, що 12 людей було доставлено до лікарень, а восьмеро загинули.
Тревіс Скотт каже, що "абсолютно спустошений" подією. У своєму пості, опублікованому сьогодні у Twitter, репер написав, що його "молитви звернені до родин та всіх тих, хто постраждав від того, що сталося на фестивалі Astroworld".
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November 6, 2021
Музикант зазначив, що співпрацює з поліцією та готовий допомогти сім'ям постраждалих.
Я сповнений рішучості працювати разом із жителями Г'юстона, щоб підтримати сім'ї, які того потребують, – підкреслив Тревіс Скотт.
Нещодавно також стало відомо, що другий день фестивалю Astroworld скасовано через трагедію.
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