Тяжче, ніж пологи: MamaRika з чоловіком і 6-місячним сином захворіли на коронавірус

MamaRika з родиною захворіла / Фото: instagram.com/mamarika_official

Учора стало відомо про те, що Софія Ротару перехворіла Омікроном, а сьогодні про хворобу розповіла MamaRika .

На своїй сторінці в Інстаграм артистка повідомила, що вони з чоловіком – Сергієм Середою та 6-місячним сином Давидом – захворіли на коронавірус. У сторис зірка поділилася, що це лихо скосило їх вперше за період пандемії.

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Погано вони почуваються ще з п'ятниці. MamaRika навіть сказала, що у них вірус переноситься навіть важче, ніж у неї вагітність та пологи!

скріншот з Інстаграм MamaRika

Щодо сина, у нього все минає легше і був лише нежить.

Одужувати знаменитому сімейству допомагають якраз успіхи сина. Малюк, якому виповнилося лише півроку, вже сказав своє перше слово!

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MamaRika з родиною / Фото: instagram.com/mamarika_official

Такий уже дорослий і розумний хлопчик у нас росте. Не секрет, що ми зараз валяємось з ковідом, і щоб підняти родакам бойовий дух, Давид учора зібрав усі сили в кулак і сказав своє перше "МА-МА". Що ми відчували при цьому? Ми плакали всі разом, і одразу пішли на поправку... Любов лікує все, і завдяки нашим діткам, ми знаходимо в собі сили, щоб хоч би як хитало, дати їм усе тільки найкраще!

Шанувальники бажають знаменитій парі якнайшвидшого одужання!

Коротко про пару

Нагадаємо, MamaRika та Сергій Середа таємно зареєстрували шлюб у березні 2020 року. Пара разом уже понад 7 років. У січні 2021-го подружжя переїхало з Києва до Одеси. А вже 2 серпня MamaRika народила сина, якого назвали Давидом.

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Також нагадаємо, нещодавно стало відомо, що захворіла родина Романа Сасанчина.