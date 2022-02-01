74-річна Софія Ротару перехворіла Омікроном: як зараз почувається співачка?

Легенда естради Софія Ротару поділилася із шанувальниками особистою інформацією. Виявляється, вона перехворіла на омікрон!

Артистка розповіла про самопочуття / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

На своїй сторінці в Інстаграм Софія Ротару звернулася до своїх шанувальників, повідомивши безрадісні новини: у Ротару Омікрон!

Виявляється, легендарна артистка два тижні боролася із хворобою, і лише перемігши її, повідомила про це публіку.

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Софія Ротару перехворіла омікроном / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Дорогі друзі та близькі мені люди! Ось і до мене дістався Омікрон... Два тижні безсонних ночей та боротьби за здоров'я. Коронавірус переможений, але не без ускладнень. Ситуація завдяки чудовим лікарям та медсестрам під контролем, але потрібен ще час і сили… Спасибі Сім'ї та всім, хто поряд зі мною! Бережіть себе та своїх близьких! Будьте здорові! Ваша Софія Ротару.

Армія фанатів у коментарях бажає артистці міцного здоров'я та сподівається, що вже всі проблеми позаду.

Артистка перенесла омікрон / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що захворіла родина Романа Сасанчина.