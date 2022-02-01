74-річна Софія Ротару перехворіла Омікроном: як зараз почувається співачка?

Легенда естради Софія Ротару поділилася із шанувальниками особистою інформацією. Виявляється, вона перехворіла на омікрон!
Артистка розповіла про самопочуття / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official
На своїй сторінці в Інстаграм Софія Ротару звернулася до своїх шанувальників, повідомивши безрадісні новини: у Ротару Омікрон!
Виявляється, легендарна артистка два тижні боролася із хворобою, і лише перемігши її, повідомила про це публіку.
Софія Ротару перехворіла омікроном / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official
Дорогі друзі та близькі мені люди! Ось і до мене дістався Омікрон... Два тижні безсонних ночей та боротьби за здоров'я. Коронавірус переможений, але не без ускладнень. Ситуація завдяки чудовим лікарям та медсестрам під контролем, але потрібен ще час і сили… Спасибі Сім'ї та всім, хто поряд зі мною! Бережіть себе та своїх близьких! Будьте здорові! Ваша Софія Ротару.
Армія фанатів у коментарях бажає артистці міцного здоров'я та сподівається, що вже всі проблеми позаду.
Артистка перенесла омікрон / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що захворіла родина Романа Сасанчина.
Ірина Майстренко
Редактор Зірки Сьогодні
Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року. Більше статей автора