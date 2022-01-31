Допомоги чекати нізвідки: Роман Сасанчин із дружиною та донькою захворіли на коронавірус

Переможець "Голосу країни"-10 Роман Сасанчин із дружиною та донькою захворіли на коронавірус. Більше подробиць на тему читайте в нашому матеріалі

Роман Сасанчин з родиною захворіли коронавирусім / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Буквально нещодавно у сім'ї Романа Сасанчина була дуже радісна подія – хрестини дочки, але сьогодні з'явилися тривожні новини. Як виявилося, 19-річний артист разом із дружиною Іванною та донькою, якій лише місяць, захворіли на коронавірус. Ситуація ускладнюється ще й тим, що пара не має помічників.

Як стало відомо, після недавніх хрестин доньки пара відчула нездужання: піднялася температура, почало ламати тіло, з'явилося першіння у горлі. Експрес-тести на ковід виявилися позитивними.

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скріншот https://www.instagram.com/sasanchyn_official/

Пізніше і вмалютки Елізабет з'явилися симптоми хвороби. Саме про її здоров'я дбають молоді батьки найбільше.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що у пари немає помічників, так само як і нема з ким залишити дитину. Тому вдома хлопці дотримуються рекомендацій лікаря та підходять до дочки у медичних масках та лише за необхідності, часто миють руки.

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З огляду на ситуацію, пара також піддалася критиці через те, що вони провели хрестини дитини. Але мама Елізабет упевнена, що зараз все одно у зоні ризику кожен.

скріншот https://www.instagram.com/annavi_i/

Шанувальники пари бажають їхній сім'ї якнайшвидшого одужання!

Нагадаємо, раніше дружина Романа Сасанчина опинилася у лікарні.