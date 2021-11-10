Важка праця: Кличко розповів про співочу кар’єру дружини та стосунки на відстані

Віталій Кличко розповів про стосунки з дружиною на відстані. / Фото: В гостях у Гордона / YouTube, natalia_klitschko_official

Ексбоксер, який дав прогноз бою Усик – Ломаченко, розповів, що зараз його кохана активно будує кар’єру співачки за кордоном. Також він спростував чутки про закінчення їхнього шлюбу, мовляв, "якщо це станеться, то він повідомить".

Якщо розлучатимемося, то повідомлю про це. Наталія співає. Мені подобається, як вона це робить, – поділився Кличко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Відзначимо, що музичну кар'єру Наталя почала зі створення групи "Addicted tо..." ("Залежні від..."). Для себе співачка вибрала роль залежної від кохання. Виступи на публіці вона спробувала в ефірі німецького телеканалу, де виконала російський романс.

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У подружжя є троє дітей. / Фото: klitschko-brothers

Водночас мер столиці зазначив, що у нього не виникало спокус скористатися своїми зв'язками, щоб допомогти дружині розкрутитися. Тому він і не допомагає ексмоделі у її співочій кар'єрі.

За словами Кличка, для того, щоб бути професіоналом у будь-якій сфері, потрібно віддатися на 100% і займатися тільки цим.

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Я знайомий з багатьма зірками. Вони живуть у перельотах, концертах, заробляють великі гроші, але свого особистого життя вони не мають. Це важка праця, – розповів він.

Водночас Кличко додав, що є розуміння: або ти як хобі цим займаєшся, або ти займаєшся і можеш покласти туди на вівтар повністю все своє життя.

Також міський голова розповів і про своїх трьох дітей. Так, його молодший син Максим навчається у школі у Великій Британії, донька Єлизавета-Вікторія вивчає психологію в університеті в Голландії, а старший син Єгор-Даніель закінчив перший етап університету за спеціальністю бізнес-менеджмент та планує вступати до аспірантури.

Ба більше, Кличко заявив, що дітям доводиться обмежувати себе в соцмережах, використовувати нікнейми, фільтрувати інформацію, яку вони транслюють. І все через специфіку діяльності батька.

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Нагадаємо, що Віталій Кличко разом з Наталією з 1996 року. Цьогоріч їхньому шлюбу виповнилося 25 років. Однак легендарний боксер зізнався, що про річницю він забув. Ба більше, подружжя бачиться лише кілька разів на рік. Проте, за словами спортсмена, душевну близькість у стосунках вони зберегли.

Віталій Кличко разом з Наталією з 1996 року / Фото: klitschko-brothers

Саме модельна кар’єри Наталії відіграли головну роль у її долі – на презентації конкурсу "Чорна перлина" вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком.

Дивіться повне інтерв'ю Віталія Кличка у Гордона:

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