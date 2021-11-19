У Марини Хлєбникової сильно обгоріло обличчя- нові подробиці про стан здоров'я зірки 90-х

Представники Марини Хлєбникової відмовляються давати коментарі / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Раніше з'являлася інформація, що діагностовано більше 50% опіків тіла. Проте зараз з'явилися нові дані. Як передає Telegram-канал Mash, у Марини Хлєбникової опіки 20-29% тіла.

Обличчя постраждало так сильно, що медики впізнали її особу лише за опитуваннями родичів. Також обгоріли кисті рук, згоріли волосся на голові, сильні опіки грудей, живота, стегон. Наразі у неї падає кров'яний тиск через травму. 56-річна артистка залишається у реанімації, – пише Telegram-канал.

Марина Хлєбнікова перебуває у тяжкому стані / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

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Зазначається, що Марина Хлєбникова ненадовго прийшла до тями. Але у співачки почалася істерика, і лікарі були змушені занурити її у стан медикаментозної коми.

Що сталося з Мариною Хлєбниковою

За інформацією журналістів, Хлєбникова заснула із сигаретою у своїй кімнаті, що призвело до займання. У момент пожежі вдома були співачка, її батьки та дочка Домініка. Саме вона й викликала рятувальників. Марину Хлєбникову доставили до лікарні з отруєнням чадним газом та сильними опіками по всьому тілу.

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