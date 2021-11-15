Валерію Гаркаліну можуть ампутувати руку – актор перебуває у тяжкому стані

67-річного актора на початку жовтня терміново госпіталізували із COVID-19. Через тиждень він вийшов із коми, але через деякий час йому знову підключили апарат ШВЛ

Актор досі перебуває у лікарні з ускладненнями після COVID-19 / Фото: Скріншот з YouTube

У Гаркаліна одна з найскладніших форм вірусної хвороби – актор півтора місяці перебуває у лікарні. Погіршує ситуацію те, що він має багато інших захворювань, які не дають лікарям привести його стан у норму.

Спочатку на тлі коронавірусної інфекції у Валерія з'явився тромбоз вен на ногах. Тоді через тиждень після того, як він вийшов із коми, його стан різко погіршився і почалися проблеми із серцем.

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Тепер у актора утворився тромб в артерії руки. Після огляду фахівець заявив, що якщо здоров'я хворого не покращає, то медпрацівники будуть змушені ампутувати йому руку.

Його стан залишається вкрай важким та погіршується. Було діагностовано тромбоз артерій верхніх кінцівок, артиста вже кілька разів оглядав хірург. За його висновком, права рука Валерія Борисовича більш-менш ціла, а от ліва вражена сильніше, – повідомляє джерело інтернет-видання StarHit.

Валерія Гаркаліна госпіталізували з COVID-19 / Фото: Instagram

Зараз лікарі всіма силами намагаються зберегти руку Гаркаліну медикаментозним шляхом. Вони сподіваються, що обійдеться без хірургічного втручання.

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Валерій Гаркалін прославився роллю у фільмі "Ширлі-Мирлі" та "Конвалія срібляста". Він також знявся в серіалах "Моя прекрасна няня", "Між нами дівчатками" та багатьох інших кінострічках.

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