Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні ⚽ Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація

Весілля Гілтон

Злата до та після

Розлучення Dzidzio

Пісня Меладзе

Шоу "Маска". Сезон 2

Покупки зірок
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Валерію Гаркаліну можуть ампутувати руку – актор перебуває у тяжкому стані

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
15 листопада, 15:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
67-річного актора на початку жовтня терміново госпіталізували із COVID-19. Через тиждень він вийшов із коми, але через деякий час йому знову підключили апарат ШВЛ
Актор досі перебуває у лікарні з ускладненнями після COVID-19
Актор досі перебуває у лікарні з ускладненнями після COVID-19 / Фото: Скріншот з YouTube

У Гаркаліна одна з найскладніших форм вірусної хвороби – актор півтора місяці перебуває у лікарні. Погіршує ситуацію те, що він має багато інших захворювань, які не дають лікарям привести його стан у норму.

Спочатку на тлі коронавірусної інфекції у Валерія з'явився тромбоз вен на ногах. Тоді через тиждень після того, як він вийшов із коми, його стан різко погіршився і почалися проблеми із серцем.

Реклама

Тепер у актора утворився тромб в артерії руки. Після огляду фахівець заявив, що якщо здоров'я хворого не покращає, то медпрацівники будуть змушені ампутувати йому руку.

Його стан залишається вкрай важким та погіршується. Було діагностовано тромбоз артерій верхніх кінцівок, артиста вже кілька разів оглядав хірург. За його висновком, права рука Валерія Борисовича більш-менш ціла, а от ліва вражена сильніше, – повідомляє джерело інтернет-видання StarHit.

Валерія Гаркаліна госпіталізували з COVID-19
Валерія Гаркаліна госпіталізували з COVID-19 / Фото: Instagram

Зараз лікарі всіма силами намагаються зберегти руку Гаркаліну медикаментозним шляхом. Вони сподіваються, що обійдеться без хірургічного втручання.

Реклама

Валерій Гаркалін прославився роллю у фільмі "Ширлі-Мирлі" та "Конвалія срібляста". Він також знявся в серіалах "Моя прекрасна няня", "Між нами дівчатками" та багатьох інших кінострічках.

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти