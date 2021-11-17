Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація

Катування Менсона

Спойлер від Злати

Вільям лютує

Молода Єлизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старі речі Кейт
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Єлизавета II вперше з'явилася на публіці після новини про проблеми зі спиною (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
17 листопада, 16:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вже більше місяця ходить багато чуток про стан здоров'я британської королеви. Приводом для занепокоєння стало те, що Єлизавета II одним за одним пропускає важливі заходи
Єлизавета II вперше за довгий час з'явилася на публіці
Єлизавета II вперше за довгий час з'явилася на публіці / Фото: Getty Images, facebook.com/thairoyalfamily

Вперше за 22 роки королева не з'явилася на недільній жалобній службі біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні. За інформацією представників з Букінгемського палацу, у Її Величності виникли проблеми зі спиною . Вчора, вперше за всю історію свого правління, Єлизавета II не була присутня на національних зборах церкви Англії.

Але шанувальникам королівської родини не варто турбуватися. Сьогодні Єлизавета ІІ повернулася до виконання своїх обов'язків. Королева провела зустріч із генералом сером Ніком Картером – начальником штату оборони. Аудієнція відбулася у Віндзорському замку. Фото з'явилося в Instagram королівської сім'ї.

Реклама

Варто зазначити, це перша поява Єлизавети II після новини про проблеми зі спиною.

Єлизавета ІІ вперше за кілька тижнів провела зустріч
Єлизавета ІІ вперше за кілька тижнів провела зустріч / Фото: facebook.com/thairoyalfamily

В епоху цифрової фотографії не обов'язково мати професійну камеру, щоб робити якісні знімки. Розповідаємо, кілька секретів.

Реклама

Нагадаємо, шанувальники королівської родини мали деякі побоювання стосовно здоров'я Єлизавети II. Її Величність вперше з'явилася на публіці з палицею на заході у Вестмінстерському абатстві.

Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею
Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею / Фото: Getty Images

Потім британська королева вперше за 15 років скасувала офіційний візит . А ще за кілька днів стало відомо, що Єлизавета II провела ніч у лікарні .

Реклама

Але за словами прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, Єлизавета II не має жодних серйозних проблем зі здоров'ям, проте лікарі рекомендували їй відпочити кілька тижнів від будь-яких зустрічей і заходів.

Нагадаємо, Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Великої Британії. Наступного року вона святкуватиме 70 років на престолі.

Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II дізнайтесь у цьому відео:

Інші новини про королівську родину:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти