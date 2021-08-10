У Меган Маркл і принца Гаррі з'явився союзник в королівській родині

Принцеса Євгенія хоче помирити принца Гаррі і Меган Маркл з королівською родиною / Фото: Getty Images

Незважаючи на всі скандальні зізнання принцу Гаррі і Меган Маркл вдалося зберегти гарні стосунки з принцесою Євгенією – дочкою принца Ендрю. Більш того, онука Єлизавети II планує допомогти налагодити стосунки герцогам Сассекським з королівською родиною. Про це пише The Sun.

Євгенія знає їх краще, ніж будь-хто з королівських осіб. Вона була з ними з самого початку. І вона може стати миротворцем в цій складній ситуації, – розповів інсайдер.

Принц Гаррі і принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

А ось королівський експерт Філ Дампер сумнівається, що внучка Єлизавети II зможе помирити Гаррі і Меган з членами королівської сім'ї.

Особисто я не впевнений, що в зараз Євгенія може щось зробити, щоб залатати цю тріщину. Розлом дуже глибокий , щоб вона змогла якось вплинути на це, – пояснив свої сумніви Філ Дампер виданню Daily Mail.

До слова, Меган Маркл і принц Гаррі після переїзду в США надали свій лондонський будинок Фрогмор-котедж в розпорядження принцесі Євгенії та її сім'ї. Коли принц Гаррі приїжджав до Лондона в цьому році, він гостював саме у двоюрідної сестри.

Варто зазначити, зараз королівської сім'ї зовсім не до з'ясування ставлення з принцом Гаррі і Меган Маркл. На батька принцеси Євгенії подали до суду за згвалтування неповнолітньої. Букінгемский палац поки не прокоментував секс-скандал.

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

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