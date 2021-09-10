У Моргенштерна є брат по батькові, з яким він не спілкується: Мені не потрібні піар або його гроші

У Моргенштерна є рідний брат по батькові / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Після народження Алішера Моргенштерна, його батько жив із іншою жінкою, яка народила чоловікові хлопчика. З Роланом майбутній артист навчався в одній школі і навіть деякий час спілкувався. Наразі брати не підтримують взаємини.

19-річний Ролан Валєєв живе в Уфі. Він каже, що одного разу Алішер, якому заборонили виступати в Україні, просто перестав із ним спілкуватися.

Він просто перестав зі мною спілкуватися, не пояснюючи причини. Мені його популярність зовсім не цікава. Мені не потрібен піар або його гроші. Потрібен тільки старший брат, – цитує Ролана KP.ru.

Брат Моргенштерна – Ролан і його батько – Тагір Валєєв / Фото з соцмереж

Брат Моргенштерна також розповів, що кілька років тому він хотів відновити зв'язок, вони навіть обмінялися номерами телефонів, але "далі цього не пішло".

Близько року тому він був в Уфі і я запропонував зустрітися, потусити разом, та Алішер не захотів, – додав Ролан Валєєв.

Що відомо про батька Моргенштерна

Тагір Валєєв був бізнесменом, він добре заробляв і у нього було як мінімум три шлюби. Перший раз він одружився в 23, потім жив у цивільному шлюбі з Мариною Моргенштерн (мамою Алішера), а потім – із Тетяною Валєєвою, яка народила чоловікові другого сина – Ролана.

Алішер – копія батько. Тагір не був зіркою, не виходив на сцену, але ж він теж дуже рано злетів. Він був самородком, не побоюся цього слова. Дуже розумний, талановитий, став бізнесменом у 90-ті і сам себе зробив. Ще один збіг – це ранні шлюби. Як і батько, Алішер у перший раз одружився в 23 роки, – розповіла виданню Тетяна Валєєва.

Нагадаємо, що 31 серпня російський репер Моргенштерн одружився на своїй коханій Діларі. Дівчина перша зробила Алішеру пропозицію. Він відповів "так" і одягнув весільну сукню.

Ділара виїхала до Моргенштерна на коні – дивіться відео:

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