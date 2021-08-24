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Помер барабанщик The Rolling Stones Чарлі Уоттс

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
24 серпня, 20:41
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Музикант пішов з життя в одній з лікарень Лондона в оточенні сім'ї
Чарлі Уоттс за барабанами. Фото: Вікіпедія
Чарлі Уоттс за барабанами. Фото: Вікіпедія

Помер британський музикант Чарлі Уоттс, відомий як барабанщик легендарної рок-групи The Rolling Stones.

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Про це повідомляє BBC.

Уоттсу було 80 років. За словами його представника, "один з найбільших барабанщиків свого покоління", який також був "улюбленим чоловіком, батьком і дідусем", помер в госпіталі в Лондоні 24 серпня в оточенні своєї родини.

"Ми переконливо просимо поважати приватне життя його родини, учасників групи і близьких друзів в цей важкий час", – додали в заяві.

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Що відомо про Уоттса

  • Уоттс приєднався до The Rolling Stones в січні 1963 року.
  • Музичні журнали Rolling Stone і Classic Rock називали його в числі кращих барабанщиків світу.
  • У 2004 році Уоттс пережив рак горла, а в останні роки жив у селі Долтон в графстві Девон і розводив коней.
  • У червні він відзначив свій 80-й день народження, а в серпні відмовився від участі в гастрольному турі The Rolling Stones, відкладеному через пандемію коронавірусу. Причиною стало відновлення після якоїсь медичної процедури, яку представники артиста охарактеризували як успішну.

Раніше ми повідомляли, що помер легендарний джазовий музикант Чик Коріа.

Також нагадаємо, видавець і власник американського порножурналу Hustler Ларрі Флінт помер у віці 78 років.

Марія Дмитренко
Марія Дмитренко Редактор розділу Україна

У медіа почала працювати ще студенткою. Пишу про життя в регіонах нашої країни та у пригодах в світі. Для мене журналістика - не тільки професія, а ще й спосіб життя. Народилася в Дніпрі, потім переїхала до Одеси, де 2020 року закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за фахом Журналістика. Люблю гарне кіно і подорожі.

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