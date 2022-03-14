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Україна претендує на перше місце на Євробаченні-2022: прогнози букмекерів

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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14 березня, 16:39
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Український гурт Kalush Orchestra має всі шанси перемогти на вокальному конкурсі Євробачення-2022. Букмекери поновили рейтинг фаворитів
Букмекери ставлять на перемогу Kalush Orchestra у Євробаченні-2022
Букмекери ставлять на перемогу Kalush Orchestra у Євробаченні-2022 / Фото: "Сегодня"

Буквально за кілька місяців в Італії пройде головний вокальний конкурс Європи. Представлятиме Україну на ньому колектив Kalush Orchestra.

З моменту проведення Нацвідбору та вирішення всіх конфліктних ситуацій ставки букмекерів щодо перемоги України на Євробаченні-2022 змінювалися.

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Проте зараз українські музиканти зайняли впевнену першу позицію у рейтингу. Україна посіла лідируючу позицію із 32% голосів.

До трійки лідерів також увійшла країна-переможець минулого року, Італія, з відривом майже в половину, мають 17%. Третє місце посідає Швеція, їхні шанси оцінюють у 9%.

Скріншот

Нагадаємо, Суспільне запропонувало Kalush Orchestra поїхати на Євробачення замість переможниці Нацвідбору Alina Pash після дискваліфікації за підроблену довідку про перетин кримського кордону.

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Цього року конкурс "Євробачення" відбудеться в Італійському місті Турін. Дата проведення фіналу вокального змагання – 14 травня.

Також раніше повідомлялося, що до участі у вокальному конкурсі не допустять російських артистів . Таке рішення було ухвалено оргкомітетом після нападу Росії на територію України.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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