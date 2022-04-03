Майбутнє у кіно під питанням? Нові проекти Вілла Сміта заморожені – все через "Оскар"

Актор зараз в центрі уваги через скандал на "Оскарі" / Фото: instagram.com/willsmith

Віддана армія шанувальників Вілла Сміта переживає за майбутнє артиста, адже останні новини від голлівудської зірки аж ніяк не втішні.

Нагадаємо, стало вчора стало відомо, що Вілл Сміт добровільно вийшов зі складу Американської академії кіномистецтв , а ті погрожували його звідти вигнати на 10 років, щоб іншим не кортіло застосовувати насилля. Тепер західна преса пише про те, що всі нові проекти Вілла Сміта, в яких він задіяний у тій чи іншій ролі, – призупинено у виробництві.

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Вілл Сміт з дружиною Джадою / Фото: instagram.com/willsmith

Так, актор тимчасово припиняє зйомки нового фільму Netflix "Швидкий та вільний" та продовження "Поганих хлопців". Драма про рабів "Емансипація" з Віллом у головній ролі вже завершена та побачить світ на Apple TV+.

Очевидно, що це наслідки бійки на "Оскарі". У середині квітня Кіноакадемія також озвучить своє рішення, чи заберуть вони у Сміта його першу та єдину статуетку "Оскар" і чи будуть застосовані до нього якісь інші санкції.

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Вілл Сміт

Шанувальники також переживають, що через інцидент Вілл Сміт може передчасно закінчити кар'єру. Станеться це чи ні, покаже час.

Нагадаємо, Вілл Сміт на "Оскарі" вліпив потужну ляпас іншому акторові – Крісу Року – за жорсткий жарт про дружину. Ця подія стала одним із найскандальніших моментів цього вечора. Після Уілл Сміт вибачився за витівку, а нещодавно порушив мовчання і Кріс Рок.

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