Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Потапу загрожують

Вілліс хворий

Злата заручена?

Нетребко отямилася

Еністон + Пітт

НеАнгели помирилися
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Вілл Сміт відмовився від членства в Кіноакадемії після бійки на Оскарі

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 квітня, 10:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якими б благородними не були наміри Сміта, голлівудський актор змушений серйозно поплатитися за свій вчинок під час вручення премії "Оскар"
Вілл Сміт залишає Кіноакадемію
Вілл Сміт залишає Кіноакадемію / Фото: Getty Images

Скандальна церемонія вручення "Оскар" виявилася дуже руйнівною для кар'єри Вілла Сміта. Після бійки з Крісом Роком актори мали намір позбавити першої статуетки.

Проте Сміт ухвалив рішення самостійно залишити лави Кіноакадемії, повідомляє CNN .

Реклама

"Я відмовляюся від членства в Академії кінематографічних мистецтв і наук та прийму будь-які подальші наслідки, які Рада вважає за доцільне. Зміни вимагають часу, і я сповнений рішучості робити все можливе, щоб ніколи більше не дозволити насильству взяти гору над розумом", – заявив голлівудський актор.

Крім того, Сміт знову вибачився перед Крісом Роком, а також усіма присутніми на церемонії за зіпсований вечір.

"Список тих, кого я образив, довгий і включає Кріса, його сім'ю, багатьох моїх дорогих друзів та близьких, всіх присутніх та глядачів з усього світу вдома. Я зрадив Академії. Я позбавив інших номінантів та переможців можливості відсвяткувати та прославитися за їхню видатну роботу. Я вбитий горем", – зізнався актор.

Що трапилося на "Оскарі"?

Нагадаємо, американський актор і комік Кріс Рок невдало пожартував про дружину Вілла Сміта. Через що той вдарив коміка по обличчю. Пізніше після виходу Віллу Сміту довелося вибачатися.

Пізніше порушила мовчання Джада Пінкетт-Сміт та прокоментувала інцидент із чоловіком.

Реклама

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти