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Кріс Рок, який отримав ляпас, на своєму концерті вперше торкнувся теми бійки з Віллом Смітом

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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31 березня, 12:37
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Відомий актор та шоумен порушив мовчання після неприємної історії на "Оскарі"
Кріс Рок вперше торкнувся теми бійки
Кріс Рок вперше торкнувся теми бійки / Фото: Getty Images

Вчора порушила мовчання Джада Пінкетт-Сміт після інциденту з чоловіком на "Оскарі", а тепер з'явився коментар від самого Кріса Рока, через недоречний жарт якого спалахнув весь скандал.

Історія на "Оскарі" стала однією з найбільш обговорюваних тем цього тижня у сфері шоу-бізнесу. Нагадаємо, американський актор і комік Кріс Рок невдало пожартував про дружину Вілла Сміта. Через що той вдарив коміка по обличчю. Пізніше після виходу Віллу Сміту довелося вибачатися, а потім з'явилося повідомлення, що до актора можуть застосувати санкції і навіть відібрати його першу у житті статуетку. Рішення про це буде озвучено вже у квітні.

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Актор розкаявся у своєму вчинку
Актор розкаявся у своєму вчинку / Фото: Getty Images

І тепер у Мережі обговорюють відповідь Кріса Рока, який у середу ввечері на своєму шоу у Бостоні вперше порушив мовчання на цю тему.

Я все ще обмірковую те, що сталося. І колись розповім про це лайно. Це буде серйозно та смішно,

- такими словами почав свій виступ Рок, але поспішати з заявами він не став.

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Треба сказати, що після скандалу справи у Кріса Рока пішли ще краще: квитки на всі найближчі виступи розкупили за лічені години після церемонії. Також підвищилася сума гонорару.

Кріс Рок
Кріс Рок / Фото: Getty Images

Ми продовжуємо стежити, як буде розгортатися ситуація далі.

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Також у Мережі обговорюють факт, що Брюс Вілліс закінчує кар'єру через хворобу.

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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