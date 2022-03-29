Вілла Сміта можуть позбавити його першого "Оскара" через ляпас Крісу Року

Вілл Сміт може втратити Оскара через бійку на церемонії / Фото: Instagram

Голлівудський актор Вілл Сміт ризикує залишитися без своєї першої статуетки "Оскар" через хльосткий ляпас Крісу Року, який невдало пожартував про дружину Сміта під час церемонії нагородження

Незважаючи на те що Вілл вже вибачився перед Крісом і визнав, що рукоприкладство було не найкращим рішенням у цій ситуації, керівництво Кіноакадемії все ж таки збере спеціальну комісію.

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Як повідомляє видання The Guardian, оргкомітет "Оскара" зараз займається розслідуванням інциденту і вже найближчої середи вони винесуть свій вердикт.

Відповідно до правил, прописаних у статуті академії, дисциплінарне стягнення може включати "зупинення членства або виключення із членства".

Проте ймовірність, що в актора заберуть статуетку, невисока. За словами одного з членів керівництва Кіноакадемії Вупі Голдберг, до Сміта можуть застосувати й інші заходи.

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Нагадаємо, що раніше в історії "Оскара" вже були випадки, коли власників статуетки позбавляли членства. Наприклад, свого статусу втратили кінопродюсер Гарві Вайнштейн, засуджений за харрасмент, та польський кінематографіст Роман Поланскі, якого звинуватили у сексуальному насильстві.

Зазначимо, що актриса Шеннен Доерті розкритикувала підвищену увагу до бійки у момент, коли в Україні гинуть люди.

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